Gastón Edul dio el bombazo que Racing estaba esperando sobre Rodrigo De Paul

El intercambio se dio a partir de la situación de Giovani Lo Celso, quien se encuentra en negociaciones con el conjunto estadounidense. En ese contexto, Edul afirmó: “Va a volver a Central más adelante, como va a hacer De Paul con Racing”.

Ante la repregunta incisiva de Davoo Xeneize, quien consultó: “¿Y qué pasa si se va a Boca en vez de a Racing?”, Edul fue contundente y no dudó: “Va a ir a Racing. Cuando termine en Inter Miami va a Racing”.

En principio, el contrato de De Paul con el club estadounidense se extiende hasta 2029, aunque resta saber si el mediocampista campeón del mundo tiene intenciones de regresar antes al fútbol argentino para vestir la camiseta de la Academia.

Los "confirmados" de la Selección Argentina

En el mismo stream, Gastón Edul aseguró quiénes serían los convocados por Lionel Scaloni si el Mundial que se disputará a mediados de 2026 comenzara hoy. Según su análisis, hay 20 futbolistas que aparecen prácticamente confirmados y seis lugares que aún estarían en disputa.

Los 20 que estarían confirmados, de acuerdo a Edul, son:

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Nicolás Paz

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Thiago Almada

Nicolás González

Giuliano Simeone

Los nombres que hoy aparecen encaminados, pero con menor margen de seguridad, son:

Walter Benítez

Leonardo Balerdi

José López

Marcos Acuña

