Gastón Edul dio el bombazo que Racing estaba esperando sobre Rodrigo De Paul

Gastón Edul y Davoo Xeneize se consolidaron como una de las duplas del año en el streaming argentino. En ese contexto, el periodista de TyC Sports le contó a Quint cuál podría ser el futuro de Rodrigo De Paul, una información que en Racing seguramente no dejarán pasar.
¿QUÉ DIJO?
El periodista Gastón Edul contó en stream con Davoo Xeneize lo que en Racing esperaban saber sobre Rodrigo De Paul.
En la Academia hubo una gran ilusión durante el mercado de pases de invierno, ya que la llegada del campeón del mundo en ese momento le habría dado al equipo de Gustavo Costas mayores chances de pelear por la Copa Libertadores, competencia en la que finalmente quedó eliminado en semifinales ante Flamengo.
Gastón Edul se consolidó en el último tiempo como uno de los periodistas con mayor información vinculada a los jugadores de la Selección Argentina. Su cobertura del Mundial de Qatar 2022 para TyC Sports le permitió estrechar el vínculo con varios futbolistas que luego se consagraron campeones del mundo.
En los streams que comparte con Davoo Xeneize, conocidos como “Puerrul”, Edul suele mostrarse más distendido que en la televisión, y la última edición del año junto a Quint no fue la excepción.
Mientras analizaba lo que, a su entender, será la lista de la Selección Argentina de cara al próximo Mundial, el periodista hizo referencia a Rodrigo De Paul, un nombre que aparece como una fija salvo algún imprevisto. Actualmente, el ex Atlético de Madrid milita en Inter Miami CF, pero un comentario suyo encendió la ilusión en Racing Club.
El intercambio se dio a partir de la situación de Giovani Lo Celso, quien se encuentra en negociaciones con el conjunto estadounidense. En ese contexto, Edul afirmó: “Va a volver a Central más adelante, como va a hacer De Paul con Racing”.
Ante la repregunta incisiva de Davoo Xeneize, quien consultó: “¿Y qué pasa si se va a Boca en vez de a Racing?”, Edul fue contundente y no dudó: “Va a ir a Racing. Cuando termine en Inter Miami va a Racing”.
En principio, el contrato de De Paul con el club estadounidense se extiende hasta 2029, aunque resta saber si el mediocampista campeón del mundo tiene intenciones de regresar antes al fútbol argentino para vestir la camiseta de la Academia.
Los "confirmados" de la Selección Argentina
En el mismo stream, Gastón Edul aseguró quiénes serían los convocados por Lionel Scaloni si el Mundial que se disputará a mediados de 2026 comenzara hoy. Según su análisis, hay 20 futbolistas que aparecen prácticamente confirmados y seis lugares que aún estarían en disputa.
Los 20 que estarían confirmados, de acuerdo a Edul, son:
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Nahuel Molina
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Rodrigo De Paul
- Leandro Paredes
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Nicolás Paz
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Julián Álvarez
- Thiago Almada
- Nicolás González
- Giuliano Simeone
Los nombres que hoy aparecen encaminados, pero con menor margen de seguridad, son:
- Walter Benítez
- Leonardo Balerdi
- José López
- Marcos Acuña
