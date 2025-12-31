Duro comunicado de AFA :"en esta trama de mentiras y desinformación no existe Robin Hood"

"Es entendible entonces que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables para la AFA o a negociar nuevos acuerdos favorables para ambas partes (principio general de todo acuerdo económico) pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en, como ya dijimos, causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino, para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos".

"En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares". "En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares".

"Por todo ello, reiteramos, la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo".

"Para los que operan: mientan, mientan, que algo quedará. Pero al fin de cu