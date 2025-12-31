En un comunicado de prensa emitido en la tarde del 31 de diciembre de 2025, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su posición sobre la polémica medática y las causas judiciales en torno a la institución.
"LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD"
Duro comunicado de AFA :"en esta trama de mentiras y desinformación no existe Robin Hood"
"La sociedad merece recibir información seria y comprobada. Las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo" dijo la AFA
"Ante la publicación de una respuesta a nuestro comunicado, se hace necesario reiterar que al sumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030".
"En algunos de estos casos, además del bajo valor obtenido en nuestro favor, se sumaba que la distribución económica de los ingresos era diferente a la actual. Anterior a la actual gestión, se llegó hasta un 70% de los ingresos para quienes administraban los derechos cedidos, por ejemplo, de la Selección Argentina que es nuestro mayor activo, mientras que a la AFA solo el 30%".
"Solo como una pequeña muestra de ello, el entonces Agente Comercial ISL obtenía el 55% y la AFA el 45%, luego seguido como Agente Comercial por Santa Mónica que obtenía el 50% y la AFA el restante 50% y el señor Guillermo Tofoni que, habiéndose asociado a un tenedor de derechos sobre partidos amistosos internacionales de nuestra Selección, obtenía hasta un 35% sobre los mayores ingresos, su asociado el 65% y la AFA solo la escasa suma fija de usd 1.000.000 por cada uno de dichos partidos".
"Es entendible entonces que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables para la AFA o a negociar nuevos acuerdos favorables para ambas partes (principio general de todo acuerdo económico) pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en, como ya dijimos, causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino, para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos".
"Por todo ello, reiteramos, la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo".
"Para los que operan: mientan, mientan, que algo quedará. Pero al fin de cu