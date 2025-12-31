El Trece acertó con Moria Casán y aplica un importante cambio en su grilla

De esta manera, desde el canal perteneciente al Grupo Clarín dejaron en claro que están a gusto con el producto y buscarán que sea una especie de impulso para el resto de la programación que suele estar en la segunda posición de los canales de aire más vistos de la televisión argentina.

El Trece lamenta la fórmula "turca" de Telefe

Es preciso destacar que desde hace años desde Telefe encontraron la manera de cautivar a su público mediante las novelas de origen turco.

En esta ocasión las autoridades del canal de las pelotas decidieron apostar por "Bahar". La trama gira en torno a una mujer que dejó de lado sus aspiraciones profesionales como médica para volcarse por completo a su familia.

La protagonista eligió priorizar a su esposo Timur y a sus dos hijos, Aziz y Umay, relegando su carrera y sus metas personales por el amor y la entrega absoluta hasta que su salud comienza a correr peligro.

Si bien todavía no se estrenó, la señal televisiva ya comenzó a promocionarla y aguardan que los televidentes reciban de buena manera la producción audiovisual que se estrenó en Turquía en febrero del 2024.

