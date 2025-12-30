A un año de la muerte de Lanata, sus hijas marcaron diferencias con la viuda, Elba Marcovecchio

“Al principio sólo se nos autorizó a mí y a Lola para entrar y no se autorizaba ni a la mamá de Lola, ni a Kiwi, ni a mi mamá, ni a Margarita Peratta, que era la mejor amiga de mi papá. Entonces el problema empezó ahí, con la lista de ingreso”, explicó Bárbara, la más enojada.

‘Soy la cónyuge, decido yo, solo entran estas dos, tres personas’”, respondió la hija mayor del escritor.

“Siempre hubo conflictosw. Yo, por lo menos, no tuve relación con ella” agregó Bárbara.

La hija menor, Lola, se mostró menos rencorosa:

“Yo siempre tuve una relación un poco más cordial (con Elba). Yo vivía tanto con mi papá como con mi mamá”.

Los problemas de la sucesión de Lanata

Mientras avanzaban los trámites legales, tras la muerte de Jorge, Radio Mitre presentó una demanda para recuperar los US$ 300 mil que el conductor le debía a la emisora en el marco de un pedido de dinero que en su momento hizo.

Las versiones sobre el destino de ese dinero son distintas. Las hijas dicen que se usó para el departamento de Elba Marcovecchio (quien era integrante del staff de abogados de Fernando Burlando).

Aún no pudo llevarse a cabo la sucesión de los bienes que dejó Lanata y que deber repartirse entre su viuda y sus dos hijas.