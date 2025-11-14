El jueves (13/11) Elba Marcovecchio estuvo como invitada en el programa #ÁngelResponde que se emite por el canal de streaming Bondi y en diálogo con Ángel de Brito confesó que Jorge Lanata dejó material inédito sin publicar antes de su muerte.
POLÉMICA EN PUERTA
Derechos de autor en disputa: Elba Marcovecchio confesó que posee el legado inédito de Jorge Lanata
Elba Marcovecchio le contó a Ángel de Brito que se quedó con algunos de los trabajos del periodista que no llegó a publicar antes de su muerte.
"¿Dejó muchas cosas inéditas Jorge? Esto no sé si te lo pregunté. Escritas, grabadas. ¿Hay material inédito de Jorge?", quiso saber el conductor del ciclo. A lo que la entrevistada lo afirmó rápidamente. Y agregó: "Jorge escribía mucho y lo que más le gustaba era la ficción".
Fue en ese entonces que la panelista Mariana Brey aprovechó para consultarle: "¿Y vos tenés ese material?". "Sí, algunos sí", contestó tímidamente con el fin de evitar una nueva polémica con las hijas del periodista con quienes no mantiene una buena relación aunque es de esperar que las jóvenes tomen cartas en el asunto al respecto.
Asimismo, posteriormente le preguntaron acerca de la serie biográfica de la que se había hablado aunque explicó que por el momento no está avanzando. "No hablé nada todavía. La verdad que a mí me parece todo muy, bueno, en lo personal, me parece todo muy pronto", expresó y reiteró: "No hablé nada".
Qué no superó Elba Marcovecchio tras la muerte Jorge Lanata
Es preciso recordar que Elba Marccovechio confesó qué no logró superar tras la muerte de Jorge Lanata cuando estuvo de visita en el mismo programa a fines de septiembre,
La abogada explicó que si bien sigue viviendo en el edificio en el que también residía el periodista no logró volver a ingresar en el departamento en el que el conductor también trabajaba, teniendo en cuenta que desde la pandemia se había hecho un estudio de radio para cumplir sus obligaciones con Radio Mitre al frente del programa Lanata Sin Filtro.
"Viste que nosotros vivíamos en los dos departamentos. En el que él trabajaba básicamente, no", expresó visiblemebente emocionada. "Al estar cerrado tiene el olor y es muy fuerte", argumentó más tarde y dejó en claro que no era por una cuestión de sus pertenencias que aún están en la unidad.
Además, después sumó que a la hora de comer sigue usando la cabecera opuesta a la que solía utilizar el comunicador: "La de él, bueno, cuando la mesa está llena sí. Obviamente que sí". Por otro lado, comentó que sigue usando la alianza y señaló: "No es lo mismo separarse que enviudar. ¿No?".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Fausto Spotorno: "hasta fin de año tendremos una inflación mensual por encima del 2%"
Era Javier Milei: Más importaciones, menos empleo
El pueblo argentino entre los más lindos del mundo desconocido por el turismo
"El proyecto de modernización laboral aún no ha sido presentado en el Congreso"
Lilia Lemoine contra Alejandro Fantino por el rumor del Pacto de Olivos 2