Derechos de autor en disputa: Elba Marcovecchio confesó que posee el legado inédito de Jorge Lanata

Qué no superó Elba Marcovecchio tras la muerte Jorge Lanata

Es preciso recordar que Elba Marccovechio confesó qué no logró superar tras la muerte de Jorge Lanata cuando estuvo de visita en el mismo programa a fines de septiembre,

La abogada explicó que si bien sigue viviendo en el edificio en el que también residía el periodista no logró volver a ingresar en el departamento en el que el conductor también trabajaba, teniendo en cuenta que desde la pandemia se había hecho un estudio de radio para cumplir sus obligaciones con Radio Mitre al frente del programa Lanata Sin Filtro.

"Viste que nosotros vivíamos en los dos departamentos. En el que él trabajaba básicamente, no", expresó visiblemebente emocionada. "Al estar cerrado tiene el olor y es muy fuerte", argumentó más tarde y dejó en claro que no era por una cuestión de sus pertenencias que aún están en la unidad.

Además, después sumó que a la hora de comer sigue usando la cabecera opuesta a la que solía utilizar el comunicador: "La de él, bueno, cuando la mesa está llena sí. Obviamente que sí". Por otro lado, comentó que sigue usando la alianza y señaló: "No es lo mismo separarse que enviudar. ¿No?".

