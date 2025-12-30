¿Mar del Plata o Mar de carpas?; llaveritos en 6 cuotas; jueces con miedo, narcos libres

La preguta que sobrevuela es...

¿Cómo se le puede exigir coraje a la Justicia si Fernando Pinos Guevara piensa dejar el país junto a su esposa y sus dos hijos menores porque nadie garantiza su seguridad?

3-Llaveritos en 6 cuotas y billeteras en 9 cuotas

Una vendedora de carteras se hizo viral tas contar que logró concretar algunas ventas durante las fiestas de fin de año 2025 en Argentina gracias a las promociones bancarias.

Relató que se pagan hasta llaveros en seis cuotas y que casi todas las operaciones que consiguió se dieron gracias a promociones y facilidades de pago.

El final de la historia es conocido: en algún momento las familias se quedan sin margen y el poco crédito disponible termina destinado a alimentos, limpieza, medicamentos y consumos impostergables.