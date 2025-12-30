¿Mar del Plata o Mar de carpas?; llaveritos en 6 cuotas; jueces con miedo, narcos libres

1-Más balnearios de Mar del Plata no respetan la playa pública
Solamente quedan los últimos metros de arena para los que no quieren (o no pueden) pagar por carpas y sombrillas.
Playas de Mar del Plata copadas por los privados; venden llaveritos en 6 cuotas; el juez del Triple Crimen con miedo, los narcos libres.
Solamente quedan los últimos metros de arena para los que no quieren (o no pueden) pagar por carpas y sombrillas.
En la zona norte de la ciudad y en Playa Grande empresarios se apropiaron de las arenas pese a que muchas instalaciones particulares permanecen vacías durante la temporada.
En un verano de bolsillos flacos, crece la pregunta sobre cuál es el verdadero negocio detrás de esta movida fantasma.
El juez de garantías que tenía a su cargo la investigación del triple crimen de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Lara, Morena y Brenda, fue asaltado dos veces y evalúa dejar su puesto.
A pesar del calvario que atravesaba, nunca le asignaron custodia policial y los autores intelectuales de la masacre continúan en libertad.
La preguta que sobrevuela es...
¿Cómo se le puede exigir coraje a la Justicia si Fernando Pinos Guevara piensa dejar el país junto a su esposa y sus dos hijos menores porque nadie garantiza su seguridad?
Una vendedora de carteras se hizo viral tas contar que logró concretar algunas ventas durante las fiestas de fin de año 2025 en Argentina gracias a las promociones bancarias.
Relató que se pagan hasta llaveros en seis cuotas y que casi todas las operaciones que consiguió se dieron gracias a promociones y facilidades de pago.