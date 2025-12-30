urgente24
Para que lo pienses: Préstamos blandos del principal banco porteño

Los préstamos del Banco Ciudad buscan para renovar taxis, autos (remises) y motos (delivery). Incluyen unidades eléctricas, hibridas y enchufables.

30 de diciembre de 2025 - 18:33
La idea del Banco Ciudad es facilitar el recambio de unidades

El Banco Ciudad presentó nuevas líneas de préstamos blandos para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, cero kilómetro, destinada a distintos segmentos del transporte en CABA que incluyen taxis, titulares de remises habilitados y usuarios de motos para plataformas de reparto. La tasa cuenta con un subsidio del Gobierno porteño.

Veamos detalles

  • En el caso de los taxímetros y remises es una línea de préstamos prendarios de hasta $28.000.000, a un plazo máximo de 48 meses, con una tasa de interés fija del 20%

  • Línea especial de préstamos a sola firma para motos eléctricas, con un monto máximo de financiación de $2.800.000, a 36 meses de plazo. Está dirigida a monotributistas que trabajen en plataformas de delivery, inscriptas en el registro del GCABA. Los créditos también cuentan con un subsidio del GCABA en la tasa de interés, que es fija y del 22,5%. Para el monto máximo de financiación de motos eléctricas, la cuota inicial es de $101.000.

  • En líneas para taxis, remises y motos, la financiación máxima es del 70% del valor de la unidad. Se contempla una relación cuota–ingreso estimada del 30%, en función de los ingresos acreditados por cada solicitante, considerando su situación tributaria y la antigüedad en la actividad,

Banco-Ciudad-sede-central.jpg

REQUISITOS

Taxis: Factura proforma, licencia vigente con al menos dos años de antigüedad acreditar ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente.

Remises: Factura proforma, constancia de habilitación del vehículo con antigüedad de 2 años, acreditar ingresos, un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente y 6 meses de antigüedad en la categoría que se utilice para la estimación de ingresos.

Motos: Factura proforma, el titular debe contar con licencia de conducir vigente en CABA, ser monotributista con un mínimo de un año de inscripción y 6 meses de antigüedad en la categoría que se utilice para la estimación de ingresos, trabajar en alguna de las Plataformas de Delivery con antigüedad/continuidad de 1 año, acreditación en el registro del GCBA del segmento.

