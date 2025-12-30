Para que lo pienses: Préstamos blandos del principal banco porteño

Banco-Ciudad-sede-central.jpg

REQUISITOS

Taxis: Factura proforma, licencia vigente con al menos dos años de antigüedad acreditar ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente.

Remises: Factura proforma, constancia de habilitación del vehículo con antigüedad de 2 años, acreditar ingresos, un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente y 6 meses de antigüedad en la categoría que se utilice para la estimación de ingresos.

Motos: Factura proforma, el titular debe contar con licencia de conducir vigente en CABA, ser monotributista con un mínimo de un año de inscripción y 6 meses de antigüedad en la categoría que se utilice para la estimación de ingresos, trabajar en alguna de las Plataformas de Delivery con antigüedad/continuidad de 1 año, acreditación en el registro del GCBA del segmento.

