Todos miran a Horacio Marin por su preferencia: Rovella Capital...

El fundador fue Mario Rovella pero en 2019 se produjo una reorganización corporativa, que incluyó a la empresa energética EDESAL y un emprendimiento ganadero.

Luego pasaron 'cosas'. Muchas 'cosas'. Al final, la Secretaría de Comercio Interior autorizó la operación de concentración económica mediante la cual León Zakalik adquirió el control de Rovella Carranza, notificada en febrero de 2019, pero con fecha noviembre de 2018 (días de Mauricio Macri).

Entonces, fue al amparo del PRO de Ciudad de Buenos Aires.

Los accionistas de Rovella Carranza (hoy también con operaciones con el nombre SEMISA y bien Rovella Capital) incluyen a Leon Zakalik (accionista principal, 54%), Nidia Valeria Arena Gomez (20%), Eduardo Alberto Galfré (7,5%), y un Fideicomiso en Garantía con los hijos de Rovella (18,5%).

En el caso de Rovella Capital, Agustín Rovella, hijo de Mario, es quien llevó adelante las negociaciones por el activo de YPF, incluyendo la búsqueda de financistas.

Rumores

Sin embargo, la web La Politica Online se hizo eco de turbulencias domésticas en YPF.

Luciana Glezer:

"(...) La operación fue tratada en una reunión de directorio hace dos semanas. En la empresa aseguran que la aprobación fue por unanimidad. Sin embargo, casi veinte días después, YPF no informó la decisión como Hecho Relevante ni ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, donde cotiza vía ADR. (…) hay directores que no quieren dejar los dedos marcados en una operación que consideran sensible, tanto por el activo que se entrega como por quién aparece del otro lado del mostrador. (…)

Hay directores de YPF que buscan mostrar distancia con la venta de Manantiales Behr, preocupados por una operación que consideran sensible, tanto por el activo que se entrega como por quién aparece del otro lado del mostrador.

Pero lo que incomoda a una parte del directorio no es la geología. Es la empresa adjudicataria. Rovella Carranza, de origen puntana vinculada a los Rodríguez Saá, es una constructora que despegó al calor del macrismo porteño y cuya experiencia en el sector energético se limita, básicamente, al tendido eléctrico. No tiene antecedentes como operadora de yacimientos petroleros de esta complejidad.

A eso se suma un dato político explosivo. Su titular, Mario Ludovico Rovella, fue señalado como el primer arrepentido en la 'causa Cuadernos.' Para una compañía que cotiza en Nueva York como YPF y responde a estándares de compliance internacionales, no es un detalle decorativo. Es una bandera roja. (…)".

