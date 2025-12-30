Qué ciudad la pasó peor en un día con clima asfixiante

36 olas de calor

Las estadísticas históricas de SMN muestran que, desde 1961 hasta 2025, la ciudad de Buenos Aires atravesó 36 olas de calor, destacándose la de diciembre de 2013, que se extendió por nueve días consecutivos, y la de enero de 2005, con ocho días. En ambos casos, las temperaturas máximas superaron los 38°C, y las mínimas no descendieron de los 26°C.