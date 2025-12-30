urgente24
CALOR, SOLO CALOR

Qué ciudad la pasó peor en un día con clima asfixiante

Interesante informe del SMN sobre la ola de calor, clima que invadió la zona pampeana y el centro de la Argentina Te contamos quienes la pasaron horrible.

30 de diciembre de 2025 - 21:46
La imagen más repetida en varias ciudades argentinas

Por GUILLERMO CARRIL

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el ranking de las ciudades más calurosas, con registros de "clima cruel" en el centro y norte argentinos. Algunas localidades superaron los 40 grados y varias capitales provinciales subieron varios casilleros posiciones en la lista. Desagreguemos los componentes.

Puntos más calientes

El SMN anotó en las estadísticas (en grados centígrados)

  • Santa Rosa 41,1°
  • Victorica, (La Pampa) 38,4°
  • Trenque Lauquen 38,5°
  • General Pico, (La Pampa) 38,3°
  • Benito Juárez y Morón con 37,8° y 37,7° cada una

El trabajo luego detalló

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 36,9° (a las 15).
  • Mar del Plata, San Carlos de Bolívar y Campo de Mayo también superaron los 36°
  • Río Cuarto, (Córdoba) 36,4°.
Clima-AMBA-calor-hoy-828x548.jpg
Atravesar el obelisco se volvi&oacute; una gesti&oacute;n de riesgo

Atravesar el obelisco se volvió una gestión de riesgo

Ranking ST / Humedad

  • Santa Rosa 19%
  • Trenque Lauquen 37%.
  • Merlo, Dolores, La Plata, Olavarría, 9 de Julio y Rosario, entre los valores más altos.

Por lo tanto, comprobó que la ola de calor se extendió por gran parte de la región pampeana y el centro del país.

36 olas de calor

Las estadísticas históricas de SMN muestran que, desde 1961 hasta 2025, la ciudad de Buenos Aires atravesó 36 olas de calor, destacándose la de diciembre de 2013, que se extendió por nueve días consecutivos, y la de enero de 2005, con ocho días. En ambos casos, las temperaturas máximas superaron los 38°C, y las mínimas no descendieron de los 26°C.

