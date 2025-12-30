urgente24
En plena ola de calor, 'calentura' de Javier Milei (que no se hable de dólares)

La ola de calor no da respiro en el AMBA (y gran parte del país) pero la 'calentura' de Javier Milei pasa por otro lado, con bastante sobreactuación...

30 de diciembre de 2025 - 17:51

EN VIVO

Pero cualquier tema sirve cuando se quiere desviar la atención pública, y de ahí puede entenderse que Milei haya realizado más de 30 posteos en X (entre tuits y retuits) en las últimas 24 horas contra el periodismo en general, cuando su enojo en todo caso debería ser contra el medio en particular.

Curioso que mientras el Presidente critica tan duro al periodismo argentino, se entusiasme tanto con el periodismo británico: también se jactó, en muchos posteos en X, de haber aparecido en una nota de The Telegraph.

El Gobierno quiere instalar agenda con esta cuestión para evitar que se hable del dólar -que aumentó más de 40% durante 2025- así como del desafío todavía presente de encontrar manera de sortear los vencimientos de deuda venideros manteniendo el equilibrio fiscal. Al igual que al inicio del 2025, uno de los problemas centrales y persistentes será la acumulación de reservas genuinas orientadas a afrontar obligaciones. En 2025, el Banco Central solo compró US$198 millones.

Para colmo, se complicó la salida de "los dólares del colchón": mientras el Gobierno apura a las entidades para que acepten sin mayores exigencias los llamados “dólares del colchón”, los bancos prefieren esperar porque "sin reglamentación, ningún departamento de compliance está dispuesto a dar el visto bueno definitivo".

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Juicio por YPF: La jueza Preska evaluará posible 'desacato' de la Argentina

En un expediente paralelo al juicio multimillonario por la expropiación de YPF en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprobó el cronograma de presentaciones solicitado por los demandantes de la Argentina para avanzar con pedidos de sanciones por presunto desacato y fijó una audiencia probatoria para los días 23 y 24 de marzo.

Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la decisión implica que la magistrada “está considerando seriamente las acusaciones contra el país” y que tanto el desacato como eventuales sanciones " podrían resolverse en esa audiencia o en los días posteriores".

El conflicto se desarrolla dentro del proceso de discovery, un expediente que corre en paralelo a la causa principal por la estatización de YPF en 2012. En ese marco, la Justicia estadounidense busca determinar si existen bienes embargables de la Argentina o entidades que puedan ser consideradas alter ego del Estado —como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat, el Banco Central o la propia YPF— para garantizar un eventual cobro.

El foco de la controversia actual está puesto en la entrega de documentación vinculada a las denominadas off channel communications, que incluyen chats y correos electrónicos de ex funcionarios y de actuales miembros del Gobierno. La orden judicial abarca desde mensajes de WhatsApp de funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, quienes se negaron por ahora a entregar la información, hasta datos sobre activos que podrían ser objeto de embargo.

Los demandantes sostienen que el país no cumplió plenamente con lo solicitado y propusieron el cronograma que ahora fue convalidado por la jueza. Según ese calendario, el pedido formal de sanciones podría presentarse el 15 de enero, con una respuesta argentina prevista para el 19 de febrero. Los demandantes tendrán una contrarréplica el 5 de marzo.

El expediente es impulsado por Burford Capital, el fondo que financia el litigio tras comprar los derechos de las sociedades Petersen, de la familia Eskenazi.

Sigue la polémica por el cierre de ANDIS

Continúan esta tarde las repercusiones por la decisión del Gobierno de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), envuelta en escándalo por presuntas coimas que salpican a Karina Milei.

Desde la oposición siguen las críticas, que se suman a las ya informadas por Urgente24 (ver acá la nota). La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, salió con los tapones de punta. También lo hizo el diputado de UxP, Jorge Taiana, y el senador y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, entre otros:

Sin dólares, el Gobierno busca un REPO para pagar vencimientos

En plena cuenta regresiva hacia uno de los momentos más exigentes del calendario financiero argentino, el Gobierno nacional busca cerrar un préstamo REPO por US$2.000 millones con un consorcio de bancos internacionales para afrontar el vencimiento de US$ 4.200 millones el próximo 9/1.

La operación, que ya está en una fase avanzada de negociación, surge como una alternativa paralela ante la demora del FMI en aprobar la revisión de fin de año del acuerdo con Argentina y liberar un tramo previsto de US$1.050 millones. Ambito.com publicó que altas fuentes del gobierno confirmaron la negociación del REPO.

VER NOTA

Ola de calor: Cuáles fueron las ciudades más calurosas hoy, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió hoy el ranking de las ciudades más calurosas, con registros que sorprendieron tanto en el centro como en el norte argentino. Algunas localidades superaron los 40 grados y varias capitales provinciales escalaron posiciones en la lista.

De acuerdo con la información del SMN, Santa Rosa registró 41,1°C, situándose en la primera posición del ranking nacional. Luego aparece Victorica, también en La Pampa, con 38,4°C, mientras que localidades bonaerenses como Trenque Lauquen alcanzaron 38,5°C y General Pico, nuevamente en La Pampa, llegó a 38,3°C.

La serie de valores altos continuó con Benito Juárez y Morón en Buenos Aires, con marcas de 37,8°C y 37,7°C, respectivamente.

El reporte oficial ubicó además a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entre las regiones más afectadas por el calor, con 36,9°C y un 28% de humedad relativa a las 15. El mismo informe señaló que Mar del Plata, San Carlos de Bolívar y Campo de Mayo también superaron los 36°C, mientras que Río Cuarto, en Córdoba, alcanzó los 36,4°C.

El ranking presentado por el SMN comparó no solo la temperatura ambiente, sino también la sensación térmica y los porcentajes de humedad. En Santa Rosa, la humedad relativa marcó 19%, mientras que en Trenque Lauquen llegó al 37%. En la lista también se destacaron localidades como Merlo, Dolores, La Plata, Olavarría, 9 de Julio y Rosario, que figuran entre las zonas con registros elevados.

Afiliada de Fitch Ratings enciende alerta sobre Rizobacter

La calificadora FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, encendió una señal de alerta sobre Rizobacter Argentina S.A. al bajar su calificación de emisor de largo plazo a BBB-(arg) desde BBB(arg) y mantenerla bajo Rating Watch Negativo.

La decisión, comunicada el 30 de diciembre de 2025, pone el foco en un abultado perfil de vencimientos por US$40 millones durante el primer semestre de 2026, en un contexto de menor flexibilidad financiera y flujos más débiles de lo previsto.

VER NOTA

Mar del Plata privatizada: Sin carpa, (casi) no hay playa

Otro balneario de Mar del Plata quedó en manos privadas sin respetar que los últimos metros de arena deben ser de acceso público.

En la zona norte de la ciudad, empresarios se apropiaron de las playas pese a que muchas carpas permanecen vacías durante la temporada.

En un verano de bolsillos flacos, crece la pregunta sobre cuál es el verdadero negocio detrás de esta movida fantasma.

VER VIDEO ACÁ

Ola de calor en AMBA: Cuándo afloja la temperatura

La ola de calor que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comenzó el pasado sábado, continuará hasta este miércoles 31/12, cuando se esperan temperaturas cercanas a los 39°. El alivio llegaría el 1ero. de enero, con el ingreso de un frente frío, que haría disminuir la temperatura: la máxima anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional se prevé en 30°, con mínima de 21°.

El viernes, en tanto, la temperatura máxima en Capital Federal y alrededores sería de unos 27°, trayendo un poco de alivio.

Vuelve a caer la venta de combustibles

Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%.

La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoli, que se precipitó 18,6%, según datos de Surtidores.com a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Se comercializaron 1.376.311 m³, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que representa un 6,51% menos.

En relación a octubre de 2025, la demanda bajó 1,67%, teniendo en cuenta que octubre tuvo 31 días y noviembre 30.

Los combustibles Premium se mantuvieron estables: la nafta Premium aumentó 1,08% interanual y el gasoil Grado 3, 0,5%. La nafta súper cayó 3,42%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 18,63%, reflejando una menor demanda del sector productivo.

Con excepción de Gulf (+14,61%) todas las compañías vieron una caída en sus ventas respecto a noviembre del 2024.

VER NOTA COMPLETA ACÁ

La Fraternidad amenaza con paro total en el tren Mitre

La Fraternidad, gremio ferroviario que lidera Omar Maturano, advirtió que podría paralizar por completo la Línea Mitre en rechazo a la suspensión de trenes de pasajeros de larga distancia a Tucumán y Córdoba.

“Si no puede andar un tren de pasajeros allá, ¿por qué puede andar acá? Que arreglen ellos el problema”, desafió el líder gremial. “ A ver qué hacen cuando tengan todo parado”, advirtió.

VER NOTA

BCRA: Reservas cayeron en US$727 millones

Las reservas del Banco Central cayeron este martes (30/12) en US$727 millones, cerrando en US$41.165 millones. Pero sin dudas el dato más relevante tiene que ver con que la entidad no compró dólares en diciembre y durante el año 2025 solo compró US$198 millones.

