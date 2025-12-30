En plena ola de calor, 'calentura' de Javier Milei (que no se hable de dólares)

Live Blog Post

Juicio por YPF: La jueza Preska evaluará posible 'desacato' de la Argentina

En un expediente paralelo al juicio multimillonario por la expropiación de YPF en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprobó el cronograma de presentaciones solicitado por los demandantes de la Argentina para avanzar con pedidos de sanciones por presunto desacato y fijó una audiencia probatoria para los días 23 y 24 de marzo.

Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la decisión implica que la magistrada “está considerando seriamente las acusaciones contra el país” y que tanto el desacato como eventuales sanciones " podrían resolverse en esa audiencia o en los días posteriores".

El conflicto se desarrolla dentro del proceso de discovery, un expediente que corre en paralelo a la causa principal por la estatización de YPF en 2012. En ese marco, la Justicia estadounidense busca determinar si existen bienes embargables de la Argentina o entidades que puedan ser consideradas alter ego del Estado —como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat, el Banco Central o la propia YPF— para garantizar un eventual cobro.

El foco de la controversia actual está puesto en la entrega de documentación vinculada a las denominadas off channel communications, que incluyen chats y correos electrónicos de ex funcionarios y de actuales miembros del Gobierno. La orden judicial abarca desde mensajes de WhatsApp de funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, quienes se negaron por ahora a entregar la información, hasta datos sobre activos que podrían ser objeto de embargo.

Los demandantes sostienen que el país no cumplió plenamente con lo solicitado y propusieron el cronograma que ahora fue convalidado por la jueza. Según ese calendario, el pedido formal de sanciones podría presentarse el 15 de enero, con una respuesta argentina prevista para el 19 de febrero. Los demandantes tendrán una contrarréplica el 5 de marzo.

El expediente es impulsado por Burford Capital, el fondo que financia el litigio tras comprar los derechos de las sociedades Petersen, de la familia Eskenazi.

