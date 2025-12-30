Para Clarin y La Nación, AFA / Tapia / Faroni son más importantes que ANDISgate

Pero ANDIS representa a cuestiones del Estado, el erario público, los contribuyentes y también los discapacitados de menos poder adquisitivo. Y un hecho de corrupción que puede (o no) involucrar a los más importantes funcionarios del Ejecutivo Nacional.

Que cada uno logre las conclusiones que pueda y quiera.

clarin Clarín lo tiene, secundario pero está: ANDIS.

-----------

