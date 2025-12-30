Es cierto: un editor edita como quiere. Al final de cuentas, editar es un riesgo y una definición de política editorial. Quizás el capítulo más importante de relación entre un medio de comunicación y la opinión pública. Pero no deja de resultar interesante y curioso las decisiones de los multimedios Clarín y La Nación, embutidos / obsesionados con AFA / Claudio Tapia / Pablo Toviggino y ahora Javier Faroni.
OBSESIONES
Para Clarin y La Nación, AFA / Tapia / Faroni son más importantes que ANDISgate
Curioso criterio editorial de La Nación y Clarín: una cuestión entre privados (AFA) es más importante que la corrupción en el Estado (ANDISgate): ¿¡...!?
Ambos multimedios ya tuvieron una definición previa, muy impactante: para ellos el escándalo Sur Finanzas -que auspició al menos una actividad del diario deportivo Olé, de Clarín- se circunscribió a AFA, y no alcanzó a Karina Milei y su ya célebre 3%, Droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker.
No olvidar: Olé Sports Summit, el congreso deportivo organizado por el Grupo Clarín en 2024, tuvo a Sur Finanzas como main sponsor del evento.
Sigamos: a las 17:00, tal como ha sucedido durante todo el día, la eliminación de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) no es importante para La Nación.
En Clarín al menos merece un título secundario. Obviamente sus portadas se enfocan en una cuestión entre privados: AFA es una asociación civil de privados, todos los personajes mencionados en las denuncias en sede judiciales son personajes del ámbito privado con la excepción de Tapia, que es funcionario designado por Axel Kicillof.
Pero ANDIS representa a cuestiones del Estado, el erario público, los contribuyentes y también los discapacitados de menos poder adquisitivo. Y un hecho de corrupción que puede (o no) involucrar a los más importantes funcionarios del Ejecutivo Nacional.
Que cada uno logre las conclusiones que pueda y quiera.
