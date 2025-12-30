Tasas de interés fuera de control: El sacudón financiero que enciende alarmas antes de 2026

Según estimaciones privadas, solo en una jornada se operaron más de 4 billones de pesos en cauciones.

Encajes altos y menos pesos: Cómo impactan en las tasas de interés

Otro factor clave detrás de la suba es la política de encajes del BCRA. Actualmente, los bancos deben inmovilizar cerca del 75% de los depósitos, muy por encima del promedio histórico. Esta medida reduce la capacidad de las entidades para prestar y las obliga a salir al mercado a buscar fondos, presionando las tasas de interés de corto plazo.

A esto se suma la venta de bonos en pesos por parte de bancos y empresas para hacerse de liquidez inmediata.

Tasas de interés y dólar: Una relación que volvió a tensarse

En paralelo, el mercado cambiario también mostró movimientos llamativos. Contra lo que suele ocurrir, las tasas altas no lograron frenar del todo la demanda de dólares. Muchos inversores buscaron cobertura ante la inminente actualización del esquema de bandas de flotación, que desde enero se ajustará en función de la inflación.

Este comportamiento encendió alertas entre los analistas, ya que una combinación de tasas de interés elevadas y presión cambiaria suele anticipar semanas de volatilidad financiera.

Tasas de interés al rojo vivo: El dinero se encarece y el crédito se apaga

¿Qué espera el mercado sobre las tasas de interés en enero?

La mayoría de los especialistas coincide en que parte de esta tensión es transitoria y debería aflojar con el arranque del nuevo año, cuando se normalice la demanda estacional de pesos. Sin embargo, advierten que el nivel de las tasas seguirá siendo alto mientras el Banco Central mantenga su sesgo restrictivo.

Desde el Gobierno aseguran que la próxima etapa del programa económico estará enfocada en una “re-monetización” gradual, que permita acompañar la actividad sin desbordes inflacionarios. En ese escenario, la base monetaria crecería, pero a un ritmo controlado, lo que podría dar algo de alivio a las tasas de interés.

