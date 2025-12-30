Las tasas de interés volvieron a ocupar el centro de la escena financiera en el cierre del año, con movimientos bruscos que sorprendieron incluso a los operadores más experimentados. En la última rueda previa a los cambios en el esquema de bandas de flotación del dólar, el mercado de dinero mostró señales claras de estrés porque faltaron pesos, sobró cautela y el costo del financiamiento de corto plazo se disparó a niveles que no se veían desde hace meses.
CAMBIOS EN EL ESQUEMA DE BANDAS
Tasas de interés fuera de control: El sacudón financiero que enciende alarmas antes de 2026
Tasas elevadas encarecen el crédito, frenan inversiones y profundizan el estancamiento de la actividad, que ya muestra señales de agotamiento.
El dato más llamativo fue el salto de la tasa de caución, que llegó a rozar el 140% nominal anual en operaciones a un día, para luego retroceder y estabilizarse cerca del 57%. Aunque el número final parezca más moderado, sigue siendo extremadamente elevado si se lo compara con la inflación proyectada para los próximos doce meses. Detrás de este fenómeno confluyeron factores estacionales, decisiones de política monetaria y movimientos defensivos ante el nuevo esquema cambiario que comenzará a regir en enero.
¿Por qué las tasas de interés se dispararon en el cierre del año?
La explicación principal está en la fuerte demanda de pesos típica de fin de año. Empresas y bancos necesitan liquidez para cerrar balances, cubrir posiciones y cumplir obligaciones impositivas, lo que incrementa la presión sobre un mercado donde la oferta de dinero está deliberadamente restringida.
Desde el Banco Central sostienen una política monetaria contractiva con el objetivo de consolidar la desaceleración inflacionaria. En la práctica, esto implica encajes elevados y menos pesos circulando.
Tasas de interés de corto plazo: Qué pasó con la caución
El mercado de cauciones fue el termómetro más visible de esta tensión. El lunes, la tasa a un día cerró en torno al 140% anual, un nivel excepcional incluso para un panorama de volatilidad. En las ruedas siguientes, el porcentaje bajó, pero se mantuvo en valores altos, impulsado también por un detalle operativo, el receso de fin de año concentró operaciones a 72 horas, lo que recalentó aún más los rendimientos.
Según estimaciones privadas, solo en una jornada se operaron más de 4 billones de pesos en cauciones.
Encajes altos y menos pesos: Cómo impactan en las tasas de interés
Otro factor clave detrás de la suba es la política de encajes del BCRA. Actualmente, los bancos deben inmovilizar cerca del 75% de los depósitos, muy por encima del promedio histórico. Esta medida reduce la capacidad de las entidades para prestar y las obliga a salir al mercado a buscar fondos, presionando las tasas de interés de corto plazo.
A esto se suma la venta de bonos en pesos por parte de bancos y empresas para hacerse de liquidez inmediata.
Tasas de interés y dólar: Una relación que volvió a tensarse
En paralelo, el mercado cambiario también mostró movimientos llamativos. Contra lo que suele ocurrir, las tasas altas no lograron frenar del todo la demanda de dólares. Muchos inversores buscaron cobertura ante la inminente actualización del esquema de bandas de flotación, que desde enero se ajustará en función de la inflación.
Este comportamiento encendió alertas entre los analistas, ya que una combinación de tasas de interés elevadas y presión cambiaria suele anticipar semanas de volatilidad financiera.
¿Qué espera el mercado sobre las tasas de interés en enero?
La mayoría de los especialistas coincide en que parte de esta tensión es transitoria y debería aflojar con el arranque del nuevo año, cuando se normalice la demanda estacional de pesos. Sin embargo, advierten que el nivel de las tasas seguirá siendo alto mientras el Banco Central mantenga su sesgo restrictivo.
Desde el Gobierno aseguran que la próxima etapa del programa económico estará enfocada en una “re-monetización” gradual, que permita acompañar la actividad sin desbordes inflacionarios. En ese escenario, la base monetaria crecería, pero a un ritmo controlado, lo que podría dar algo de alivio a las tasas de interés.
