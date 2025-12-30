Mirtha Legrand sacó los trapitos al sol contra reconocido periodista: "Estoy enojada"

“Daniel estaba al lado leyendo el diario y nos habíamos ido a una playa lejos, justamente para estar tranquilos”, dijo.

“Ahora no lo hago más, pero me encantaba tomar sol. Estaba recostada, de pronto me levanté y vi que en el borde del camino había como unas montañitas, unas lomas digamos, a través de una loma vi que se ocultaba un fotógrafo”, añadió la conductora.

Y continuó: “Le comenté a Daniel que había un reportero que nos estaba fotografiando y ya las había sacado”.

"Hace años de esto", insistió Legrand. “El rencor se me pasó”.

Respecto a su vínculo con el conductor, Mirtha confesó: “Lo vi una o dos veces y lo saludé porque soy educada, pero me dolió muchísimo". Y agregó: "Porque además estaba acostada con la pierna levantada”.

Mirtha Legrand se disculpa con Alejandro Fantino

Otro momento que quedará para la historia, y que también ocurrió en el último programa del año de Legrand, es la carta que le dirigió a Alejandro Fantino.

"Bueno, esto es muy serio", comenzó diciendo la diva.

Y siguió: "Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre, y en el de la producción, al señor Alejandro Fantino, y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa".

La conductora indicó que espera que ese gesto pueda servir para, en otras palabras, pasar la página respecto a uno de los mayores escándalos que ha atravesado su ciclo.

Vale recordar que, Alejandro Fantino inició, en 2018, una acción judicial, luego de que Natacha Jaitt lo vinculara con una red de pedofilia durante la visita de la famosa al programa de Legrand.

