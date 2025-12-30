Por qué esta miniserie de HBO conquistó a tantas mujeres sin que nadie lo vea venir

Sexo, consentimiento y lo que interpela a las mujeres y pone nerviosos a otros

Una de las claves del éxito que tiene está en cómo la serie muestra el sexo y los vínculos. No desde la agresividad ni la conquista, sino desde el consentimiento explícito, el cuidado mutuo y una masculinidad disponible emocionalmente, algo que muchas espectadoras destacan como diferencial.

Joy, una fanática entrevistada por THR, lo resumió así: "El placer está presentado de otra manera. Es recíproco. Hay consentimiento. Se están chequeando todo el tiempo, y eso es increíblemente atractivo".

Y es que la serie adapta las novelas de Rachel Reid, autora canadiense que empezó a escribir como salida creativa mientras criaba a sus hijos y terminó convirtiéndose en bestseller dentro del género del romance. Sus libros vendieron más de 650.000 copias antes de llegar a la televisión y ya lideran rankings en las plataformas de Kindle y Amazon, según datos citados por The Hollywood Reporter.

image La serie conquistó a las mujeres porque muestra el sexo entre hombres con consentimiento y con cuidado emocional, algo que valoran mucho según testimonios.

Reid explicó en varias entrevistas que muchas lectoras se sienten más cómodas con historias donde no hay un personaje femenino que funcione como espejo o arrastre experiencias personales difíciles, y donde los hombres se muestran vulnerables, atentos y lejos de la toxicidad clásica.

El éxito, sin embargo, también abrió un frente de discusión. Algunos sectores del público gay acusaron a la serie de "edulcorar" o "fetichizar" las relaciones entre hombres para el consumo femenino. El actor y comediante Jordan Firstman llegó a decir que "no es así como cogen (sic) los gays", aunque luego se desdijo públicamente. Por su parte, The Guardian fue más duro y habló de una erotización que neutraliza la cultura gay para volverla digerible.

Tierney respondió dejando clara su postura y dio en el clavo: "Las mujeres pueden escribir sobre hombres. Pueden escribir sobre hombres gays. La pregunta es si lo hacen con empatía y respeto". Y ahí está lo central: "Más que rivales" no busca dar lecciones ni representar a todo el mundo, sino contar una historia específica con una mirada clara.

image En Argentina aún no se estrenó pero podría llegar a principios de 2026.

Mientras Argentina espera su estreno, la serie ya dejó algo en evidencia: el deseo femenino sigue siendo uno de los grandes temas incómodos del entretenimiento, y cuando una ficción se anima a mostrarlo, el impacto es inevitable.

