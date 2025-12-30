Hay una miniserie que llegó sin estridencia pero terminó generando conversaciones incómodas en varios livings, con escenas de sexo explícitas que buscan decir algo más profundo. Disponible en HBO Max, lo que realmente la volvió un fenómeno no es su temática ni su origen, sino el lugar inesperado donde llegó el mayor apoyo: las mujeres, que la adoptaron como propia.
"ESO ES MUY ATRACTIVO"
Por qué esta miniserie de HBO conquistó a tantas mujeres sin que nadie lo vea venir
Una miniserie de hockey masculino arrasa en el streaming de HBO, pero el dato que descoloca es otro: las mujeres son su público más fiel, y no por el deporte.
Una miniserie chiquita que se volvió enorme gracias a las mujeres
La serie en cuestión se titula "Más que rivales", cuyo título original es "Heated Rivalry", de origen canadiense, que tiene 6 episodios, y que por ahora no se estrenó en Argentina ni en ningún país de Latinoamérica, pero dentro de la industria ya se da casi por descontado que podría llegar a principios de 2026 a la plataforma de HBO Max. En Canadá se emite por Crave y en Estados Unidos también está en HBO Max, donde explotó sin tanta campaña previa.
La trama no es muy compleja que digamos: se trata de dos jugadores de hockey profesional, Ilya Rozanov (Connor Storrie), estrella rusa de los Boston Raiders, y Shane Hollander (Hudson Williams), capitán de los Montreal Metros, que sostienen una relación sexual y emocional atravesada por la rivalidad deportiva, la presión del ambiente y el deseo.
Hasta ahí, podría parecer una serie de nicho, pero pasó exactamente lo contrario. Según publicaron The Hollywood Reporter y The Washington Post, la audiencia que empujó el éxito es mayoritariamente femenina, algo que sorprendió incluso a su creador, Jacob Tierney, conocido por la comedia canadiense Letterkenny. "La audiencia natural de esto son mujeres. Mamás con copa de vino. Les encanta", dijo Tierney sin vueltas.
Fue una lectura fría de los números, el boca a boca y el nivel de fanatismo que se ve en redes y encuentros presenciales.
Sexo, consentimiento y lo que interpela a las mujeres y pone nerviosos a otros
Una de las claves del éxito que tiene está en cómo la serie muestra el sexo y los vínculos. No desde la agresividad ni la conquista, sino desde el consentimiento explícito, el cuidado mutuo y una masculinidad disponible emocionalmente, algo que muchas espectadoras destacan como diferencial.
Joy, una fanática entrevistada por THR, lo resumió así: "El placer está presentado de otra manera. Es recíproco. Hay consentimiento. Se están chequeando todo el tiempo, y eso es increíblemente atractivo".
Y es que la serie adapta las novelas de Rachel Reid, autora canadiense que empezó a escribir como salida creativa mientras criaba a sus hijos y terminó convirtiéndose en bestseller dentro del género del romance. Sus libros vendieron más de 650.000 copias antes de llegar a la televisión y ya lideran rankings en las plataformas de Kindle y Amazon, según datos citados por The Hollywood Reporter.
Reid explicó en varias entrevistas que muchas lectoras se sienten más cómodas con historias donde no hay un personaje femenino que funcione como espejo o arrastre experiencias personales difíciles, y donde los hombres se muestran vulnerables, atentos y lejos de la toxicidad clásica.
El éxito, sin embargo, también abrió un frente de discusión. Algunos sectores del público gay acusaron a la serie de "edulcorar" o "fetichizar" las relaciones entre hombres para el consumo femenino. El actor y comediante Jordan Firstman llegó a decir que "no es así como cogen (sic) los gays", aunque luego se desdijo públicamente. Por su parte, The Guardian fue más duro y habló de una erotización que neutraliza la cultura gay para volverla digerible.
Tierney respondió dejando clara su postura y dio en el clavo: "Las mujeres pueden escribir sobre hombres. Pueden escribir sobre hombres gays. La pregunta es si lo hacen con empatía y respeto". Y ahí está lo central: "Más que rivales" no busca dar lecciones ni representar a todo el mundo, sino contar una historia específica con una mirada clara.
Mientras Argentina espera su estreno, la serie ya dejó algo en evidencia: el deseo femenino sigue siendo uno de los grandes temas incómodos del entretenimiento, y cuando una ficción se anima a mostrarlo, el impacto es inevitable.
