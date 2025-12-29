La irresistible miniserie de 6 episodios que arrasa y se maratonea de una

Por qué esta miniserie domina los rankings de HBO Max

Desde el estreno en HBO Max, Merteuil: Juegos de seducción empezó a trepar en visualizaciones y no bajó. Según datos de FlixPatrol, fue la tercera serie más vista a nivel global y se mantuvo durante varios días en el Top 10 de países tan distintos como Bélgica, Indonesia, Filipinas o Albania. En Francia, directamente fue la segunda más vista durante toda una semana.

Las críticas, como suele pasar con este tipo de apuestas, están lejos de ser unánimes, pero dicen bastante. En MicropsiaCine.com destacaron el orden narrativo en medio del caos aristocrático: "Palud logra estructurar muy bien lo que podría llegar a ser una confusa saga de nombres aristocráticos entremezclados en tramas complejas de engaños cruzados".

image La serie fue un éxito mundial en HBO Max pese a las críticas divididas. No es fiel al libro, pero su exceso, erotismo y ambición la volvieron irresistible para el público.

Desde Collider fueron claros con la advertencia: "Siempre que no espere una fidelidad férrea a la novela perdurable, ciertamente superior, le atrapará fácilmente como una creación propia, inspirada y magníficamente lograda." Y Decider apuntó directo al público objetivo: "Una serie atractiva, con buenas interpretaciones y suficiente perversión para satisfacer a los fans de los dramas de época".

No es una serie prolija ni busca serlo. Tiene excesos, erotismo, decisiones discutibles y una protagonista que no pide perdón. Pero justamente ahí está su fuerza, porque en un catálogo lleno de productos tibios, esta historia se anima a incomodar y a contar cómo una mujer aprende a usar el mismo veneno que la destruyó.

En ese sentido, HBO Max tiene entre manos una de esas series que no son perfectas, pero se miran completas y se siguen pensando después. Y eso, hoy, no es poco.

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La fenomenal miniserie de 10 episodios que vas a terminar en un día

La miniserie que todos están disfrutando y tiene apenas 4 episodios

La brillante miniserie de 10 episodios que la crítica te pide no postergar

La nueva miniserie de 8 episodios tan buena que la terminás en una noche