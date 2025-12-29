La irresistible miniserie de 6 episodios que arrasa y se maratonea de una

Hay miniseries que llegan sin ruido y terminan copando rankings y recomendaciones, sobre todo cuando HBO Max empuja una historia elegante y cruel que mezcla erotismo y ambición sin pedir permiso. Acá el romance no salva a nadie, la seducción lastima y la venganza ordena el relato desde el primer minuto, dejando una intriga difícil de soltar.
La miniserie que convierte el deseo en poder
Merteuil: Juegos de seducción, disponible en HBO Max, es la serie de la que hablamos, tiene 6 episodios y se estrenó el 14 de noviembre de 2025 y que se metió entre lo más visto de la plataforma. Su título original es Merteuil, tal como se la conoce en Francia, y no es porque marca desde el vamos que el eje está puesto en ella.
La serie está creada por Jean-Baptiste Delafon y es una precuela y adaptación muy libre de Las amistades peligrosas, la novela de Pierre Choderlos de Laclos que ya tuvo mil vidas en cine y televisión. Pero acá hay un giro claro: el relato deja de mirar a todos por igual y se planta, sin disimulo, en el punto de vista de Isabelle Dassonville, interpretada por una Anamaria Vartolomei que construye un personaje incómodo, contenido y cada vez más peligroso.
La historia es simple de contar pero pesada de digerir. Isabelle se casa y, al día siguiente, descubre que todo fue una farsa montada por el Vizconde de Valmont (Vincent Lacoste), que no solo la engañó sino que la dejó socialmente destruida. El castigo no tarda en llegar: convento, silencio forzado y humillación pública. A partir de ahí, la serie hace algo interesante: no busca que simpaticemos con ella, sino que entendamos por qué decide dejar de ser víctima.
Con la aparición de Madame de Rosemonde, una Diane Kruger elegante y venenosa, Isabelle empieza a entender cómo funciona el poder real en ese mundo. Entra en juego también el Conde de Gercourt, interpretado por Lucas Bravo, bastante lejos del galán liviano que muchos conocen por Emily in Paris. Isabelle se casa, asciende y se convierte en Marquesa de Merteuil, porque entiende que el único modo de vengarse es jugando mejor que ellos.
Por qué esta miniserie domina los rankings de HBO Max
Desde el estreno en HBO Max, Merteuil: Juegos de seducción empezó a trepar en visualizaciones y no bajó. Según datos de FlixPatrol, fue la tercera serie más vista a nivel global y se mantuvo durante varios días en el Top 10 de países tan distintos como Bélgica, Indonesia, Filipinas o Albania. En Francia, directamente fue la segunda más vista durante toda una semana.
Las críticas, como suele pasar con este tipo de apuestas, están lejos de ser unánimes, pero dicen bastante. En MicropsiaCine.com destacaron el orden narrativo en medio del caos aristocrático: "Palud logra estructurar muy bien lo que podría llegar a ser una confusa saga de nombres aristocráticos entremezclados en tramas complejas de engaños cruzados".
Desde Collider fueron claros con la advertencia: "Siempre que no espere una fidelidad férrea a la novela perdurable, ciertamente superior, le atrapará fácilmente como una creación propia, inspirada y magníficamente lograda." Y Decider apuntó directo al público objetivo: "Una serie atractiva, con buenas interpretaciones y suficiente perversión para satisfacer a los fans de los dramas de época".
No es una serie prolija ni busca serlo. Tiene excesos, erotismo, decisiones discutibles y una protagonista que no pide perdón. Pero justamente ahí está su fuerza, porque en un catálogo lleno de productos tibios, esta historia se anima a incomodar y a contar cómo una mujer aprende a usar el mismo veneno que la destruyó.
En ese sentido, HBO Max tiene entre manos una de esas series que no son perfectas, pero se miran completas y se siguen pensando después. Y eso, hoy, no es poco.
