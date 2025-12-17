La brillante miniserie de 10 episodios que la crítica te pide no postergar

Lo que dijeron las reseñas: una distopía sin apuro ni golpes bajos

Una de las primeras cosas que aclaró la crítica es que no es una serie para mirar distraído. Desde OtrosCines.com lo dijeron sin rodeos: "Un ritmo narrativo que prescinde del vértigo de tantas series contemporáneas pueden frustrar al público más impaciente y ávido de resoluciones inmediatas y satisfactorias."

Y es así. "Estación Once" no corre, no grita y no compite por atención. Se toma su tiempo, algo que hoy parece casi provocador. Esa decisión también se nota en el uso del espacio, algo que destacó Leer Cine: "Una de las herramientas principales que tiene 'Station Eleven' es una utilización brillante de las locaciones. Cada espacio está aprovechado de forma original y potente, capaz de transmitir muchas lecturas e ideas del mundo con su sola presencia."

image Las reseñas destacaron el ritmo calmo de la serie, el uso expresivo de las ubicaciones y una poética incómoda. Sin monstruos, apunta al miedo humano, la pérdida y la memoria como centro.

Desde el aeropuerto convertido en refugio hasta los pueblos abandonados donde suena Shakespeare, cada lugar cuenta algo sin necesidad de explicarlo. Por su parte, The Hollywood Reporter puso el foco en la emoción y el elenco: "La conexión entre pasado y presente distópico se presenta de forma poética (...) Su competente reparto lleva el peso de la serie."

A diferencia de The Walking Dead, The Last of Us o Fallout, acá no hay monstruos que justifiquen el horror. El problema son las personas, el miedo y la incapacidad de procesar la pérdida. Y ahí está lo más potente: "Estación Once" trata de recordar para qué valía la pena estar vivos, una idea que, después de todo lo que pasó, sigue pegando donde más duele.

