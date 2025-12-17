No todas las historias sobre el fin del mundo hablan de explosiones ni héroes, y esta miniserie apuesta a incomodar desde la emoción, la memoria y los vínculos rotos, con una mirada en ciencia ficción sorprendentemente humana. Disponible en HBO Max, propone un viaje incómodo y sensible que evita el espectáculo fácil y deja preguntas abiertas cuando todo parece derrumbarse.
"POÉTICA"
La brillante miniserie de 10 episodios que la crítica te pide no postergar
Una miniserie de HBO Max imagina el fin del mundo sin monstruos ni héroes épicos. Una obra de arte incómoda y sensible que todos los que la vieron recomiendan.
Una miniserie de HBO Max que habla de lo humano
La serie se llama "Estación Once", cuyo título original es "Station Eleven". Se estrenó el 16 de diciembre de 2021 en HBO Max, tiene 10 episodios y fue creada por Patrick Somerville, basada en la novela publicada en 2014 por Emily St. John Mandel. Salió cuando el mundo todavía estaba digiriendo la pandemia del COVID-19, lo cual hizo que su impacto se sintiera más incómodo y cercano.
La historia plantea un colapso civilizatorio provocado por una gripe letal y se mueve entre dos tiempos: el momento del derrumbe y un futuro veinte años después. En ese mundo aparece Kirsten Raymonde (Mackenzie Davis), que de niña sobrevive al caos inicial y de adulta se convierte en actriz de la Traveling Symphony, una troupe que recorre pueblos destruidos representando obras de Shakespeare. Sí, Shakespeare, porque cuando no hay internet, ni plata, ni gobiernos, el arte sigue teniendo sentido.
El otro personaje clave es Jeevan Chaudhary (Himesh Patel), un tipo común que queda a cargo de Kirsten cuando todo se desarma. Patel fue nominado al Emmy por este papel, y hay razón: su Jeevan es alguien que hace lo que puede y paga los costos emocionales. Alrededor aparecen figuras densas como Clark Thompson (David Wilmot), líder de una comunidad encerrada en un aeropuerto, o Tyler Leander (Daniel Zovatto), un líder sectario que condensa lo peor de la fe mal digerida.
La serie fue nominada a siete premios Emmy, y no por espectacular, sino por algo más difícil de lograr: una sensibilidad incómoda que no subraya ni explica de más.
Lo que dijeron las reseñas: una distopía sin apuro ni golpes bajos
Una de las primeras cosas que aclaró la crítica es que no es una serie para mirar distraído. Desde OtrosCines.com lo dijeron sin rodeos: "Un ritmo narrativo que prescinde del vértigo de tantas series contemporáneas pueden frustrar al público más impaciente y ávido de resoluciones inmediatas y satisfactorias."
Y es así. "Estación Once" no corre, no grita y no compite por atención. Se toma su tiempo, algo que hoy parece casi provocador. Esa decisión también se nota en el uso del espacio, algo que destacó Leer Cine: "Una de las herramientas principales que tiene 'Station Eleven' es una utilización brillante de las locaciones. Cada espacio está aprovechado de forma original y potente, capaz de transmitir muchas lecturas e ideas del mundo con su sola presencia."
Desde el aeropuerto convertido en refugio hasta los pueblos abandonados donde suena Shakespeare, cada lugar cuenta algo sin necesidad de explicarlo. Por su parte, The Hollywood Reporter puso el foco en la emoción y el elenco: "La conexión entre pasado y presente distópico se presenta de forma poética (...) Su competente reparto lleva el peso de la serie."
A diferencia de The Walking Dead, The Last of Us o Fallout, acá no hay monstruos que justifiquen el horror. El problema son las personas, el miedo y la incapacidad de procesar la pérdida. Y ahí está lo más potente: "Estación Once" trata de recordar para qué valía la pena estar vivos, una idea que, después de todo lo que pasó, sigue pegando donde más duele.
---------------------------------------------------------------------
