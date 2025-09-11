HBO Max anuncia nuevos aumentos de precio que van a doler en tu bolsillo

image

La empresa también anunció que próximamente implementará medidas más severas contra el intercambio de contraseñas, siguiendo el modelo exitoso de Netflix. Esta decisión busca convertir a los usuarios "fantasma" en suscriptores pagos, multiplicando potencialmente los ingresos sin necesidad de crear nuevo contenido.

Zaslav reconoció que el timing es crucial: "Queremos que la gente se enamore primero de nuestro contenido, de nuestras series. El intercambio de contraseñas es complejo, pero ya estamos trabajando en eso".

El streaming se vuelve cada vez más caro

Warner apunta a alcanzar al menos 150 millones de suscriptores de streaming para fines de 2026, con una rentabilidad proyectada que superaría los 1,3 mil millones de dólares en 2025. Estas cifras explican por qué la compañía está dispuesta a arriesgar el descontento de usuarios actuales en busca de mayor rentabilidad.

Según un informe de Citibank, el intercambio de contraseñas podría costarle a la industria hasta 25 mil millones de dólares anuales, una cifra que justifica las medidas cada vez más agresivas de las plataformas.

Los usuarios que pensaban que el streaming era la alternativa económica a la televisión por cable ahora enfrentan una realidad diferente: múltiples suscripciones que, sumadas, pueden superar fácilmente el costo de un abono tradicional de cable.

