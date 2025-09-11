Marcelo Tinelli amenaza escribir su drama con Gustavo Scaglione

tinelli

"Trini amasó una fortuna convirtiéndose en un financista poderoso de Rosario, una ciudad jaqueada por la trama criminal de bandas narco que se disputan el negocio de la droga.

La mutual 29 de Noviembre que Trini utilizó para fondear a Tinelli no estaba habilitada por el Banco Central como entidad financiera y tenía prohibida la intermediación financiera. Cuando al denunciado Trini se le complicó cobrar el préstamo a Tinelli, apareció el empresario de medios rosarino Gustavo Scaglione, quien encontró la oportunidad de acercarse a Tinelli quizá, con la esperanza de entrar por la puerta grande de los medios porteños.(…)

(…) El dueño de Televisión Litoral y del diario La Capital, los más importantes de Rosario, absorbió la deuda de Tinelli y se asoció para la producción del 'Bailando' (…) pero que dejó el empresario con una deuda de unos U$ 10 millones, que han colocado una presión inusitada a sus negocios. (...)".

"No puedo dejar de mencionar que, de información recabada, la asociación Mutual 29 de Noviembre habría CEDIDO al Sr. Gustavo Scaglione la deuda que aquella ostentaría con el C.A.S.L.A.", sostiene la denuncia penal que investiga Lijo.

Scaglione, en el momento de la operación con Tinelli, estaba en plena expansión y jugaba fuerte en la política. Había apostado a la candidatura a gobernadora de Carolina Losada y luego a la carrera presidencial de Sergio Massa. (…)".

En cuanto a la causa, el escrito destaca que la única posibilidad que tenía la Mutual de transferir la deuda era a través de un contrato de compra-venta o permuta pero eso no habría ocurrido. Por ende, se investiga si Scaglione cubrió los US$ 6 millones de la deuda de Tinelli a Trini, quedando como nuevo acreedor y cómo se motorizó esa transferencia de deuda. (…)".

La denuncia

Vayamos a la denuncia penal en lo de Ariel Lijo que presentó el socio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Alan Eduardo Soteras, por administración fraudulenta y/o lavado de activos, imputando a Arturo Trini, de la Asociación Mutual 29 de Noviembre.

Soteras pidió investigar el origen de esos fondos bajo la sospecha que "se mantenían en el marco de la ilegalidad y se utilizó la Mutual 29 de Noviembre para que la operación de préstamo no levante sospechas en el I.N.A.E.S.", organismo de control de cooperativas y mutuales.

Volvamos a Navone:

"(…) ¿De donde sacó ese volumen de dólares una mutual que solo puede otorgar microcréditos en pesos para la compra de un electrodoméstico, algún medicamento o necesidades muy puntuales de sus afiliados?, es la pregunta que quedó flotando.

La sospecha es que la utilización de la figura social sirvió para darle algún viso de legalidad a la transferencia de dinero de origen desconocido, sostiene la denuncia, aunque sin tomar mayores recaudos ni esmeros por esconder la maniobra. (…)".

Soteras solicitó al tribunal una serie de acciones probatorias para establecr todo lo referente al supuesto lavado de activos agravado.

También requirió que el juez ordenara el cese del secreto fiscal de Gustavo Scaglione, y se informara sobre las inversiones realizadas por el empresario entre 2021 y 2023 y al Banco Central, que detalle cuentas bancarias y créditos del rosarino y de la Mutual 29 de Noviembre.

Ahí es donde apareció la pregunta infaltable: "¿Ocurrió todo eso en Rosario y Fernando Whpei no se enteró?".

Todo esto sucede cuando Marina Calabró, en el ciclo Lape Club Social, explicó detalles de un embargo por US$ 10 millones a Tinelli:

“Debuta el 23/09 con el streaming, más el lanzamiento en enero, más los podcast para México, de todo”.

“Le cayó un nuevo embargo millonario a Marcelo Tinelli” (Tinelli había vendido la casa de Punta del Este y mostrado el boleto de compraventa).

“Me dicen que cobró un palo y medio, le quedan por cobrar 9 palos y medio, pero el quilombo es que entre el boleto de compraventa y el traslado del dominio le cae el embargo sobre la casa de Punta del Este”.

También explicó ella:

“Hay alternativas,

o hablás con el comprador, que es un empresario mega millonario, y le decís ‘tengo este quilombo, te voy a devolver el palo y medio porque la casa la tengo embargada; O si no,

le pagás 9 palos y medio al acreedor, al que le debe 10 palos, para que le libere la casa para poder dársela al comprador”.

“Me dicen que hubo una charla muy tensa con el acreedor, el que le embargó la casa”, explicó la panelista y luego aclaró que tras unos posteos llamativos de Tinelli en sus redes, la persona a la que estarían dedicados podría “hacer una denuncia penal por extorsión”.

Scaglione es empleador de Calabró en A24, donde ella trabaja. Bueno... en verdad Scaglione es José Luis Manzano, dicen, quien promovió el ingreso de Scaglione al multimedios América en lugar de Gabriel Hochbaum.

