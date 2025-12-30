A pesar de la nulidad, el 'Protocolo Antipiquetes' sigue vigente

"Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas clara", agregó.

monteoliva-tuit

Su antecesora y jefa política, la senadora Patricia Bullrich, también celebró la decisión. "Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia", dijo también en redes, Bullrich, quien puso en marcha el protocolo el año pasado.

En un mensaje anterior, Monteoliva adjudicó el "avance" sobre el protocolo a "la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina" y aseguró que la normativa "tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos".

En su fallo, el juez Cormick que la Resolución 943/23, que implementó el Protocolo, "conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de "instruir" al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que promovió la acción colectiva sobre la que falló el juez, explicó que la sentencia "pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales".

"El juez sostuvo que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle “instrucciones a la policía”, la resolución se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales", agrega la organización de Derechos Humanos.

Más contenido de Urgente24

Mucho enojo por el cierre de ANDIS: "Es un escándalo"

Otro intendente K en problemas: Protestas en Morón con toma del Concejo Deliberante

Se complica la salida de "los dólares del colchón"

Premios y castigos en la Casa Rosada: Milei excluye a Victoria Villarruel del aumento salarial