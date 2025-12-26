Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros tendrán que rendir cuentas frente la justicia

Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo )por parte de la AFA que “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.

En tanto, la ampliación incorpora el título “Monto total denunciado”, en el que la entidad al mando de Andrés Edgardo Vázquez expone la totalidad de la pretensión punitiva, resultante de la suma de la denuncia original y la ampliación, detalla el medio Clarín

El documento agrega

El monto global de la maniobra investigada asciende a $19.353.546.843,85, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias (en distintos regímenes) y contribuciones no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto global de la maniobra investigada asciende a $19.353.546.843,85, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias (en distintos regímenes) y contribuciones no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El Juez Aguinsky levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Toviggino

