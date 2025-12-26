El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta "retención indebida de tributos" por unos $19.000 millones.
IMPUTADOS
Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros tendrán que rendir cuentas frente la justicia
Los principales dirigentes de la AFA quedaron imputados por "retención indebida de tributos" según detalló el Fiscal, Carlos Roberto Navas Rial.
La imputación advierte que, si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Tapia “como responsable de las maniobras descriptas” en su carácter de presidente de la AFA y “administrador de clave fiscal”, la “estructura societaria” de la entidad exige extender la investigación a “los otros integrantes de la comisión directiva”.
El dictamen del fiscal nombra específicamente a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo, quienes integran la comisión directiva de la AFA.
Denuncia original y ampliación
Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo )por parte de la AFA que “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
En tanto, la ampliación incorpora el título “Monto total denunciado”, en el que la entidad al mando de Andrés Edgardo Vázquez expone la totalidad de la pretensión punitiva, resultante de la suma de la denuncia original y la ampliación, detalla el medio Clarín
El documento agrega
El Juez Aguinsky levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Toviggino
