La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos contra 25 negativos; el Gobierno fue respaldado por gran parte de los dialoguistas y un puñado de peronistas.
TRIUNFO
Presupuesto 2026 aprobado en el Senado, celebra el oficialismo
El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 con apoyo de dialoguistas y peronistas. El art. 30 disparó diferencias.
26 de diciembre de 2025 - 21:59
El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto.
Fue por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o juegan libres en la Cámara alta.
