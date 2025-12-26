Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo tiene varios problemas

Con 47 legisladores sentados en sus bancas, se alcanzó el quorum para que el Senado iniciara la sesión en la que el oficialismo convirtió en ley su 1er. Presupuesto Nacional. Fue un número bastante consolidado por Patricia Bullrich para toda la sesión. Es cierto que gran parte de la sociedad argentina ha decidido fingir demencia hasta después de las vacaciones. Pero no deja de resultar un mérito para la senadora nacional LLA / CABA porque la iban a comparar con Juan Carlos Romero, quien hasta días atrás fue el referente del Ejecutivo Nacional en la Cámara Alta.
3 opiniones sobre el Presupuesto 2026
José Mayans (UxP / Formosa): “El 1er. punto del Presupuesto está totalmente desactualizado y no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. En primer lugar por la política cambiaria que el Gobierno cambió. Ahora dicen que van ajustar el dólar por inflación por exigencia exigencia del FMI”.
Maximiliano Abad (UCR / PBA): “No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad. Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”.
Beatriz Ávila (Independencia / Tucumán): “El Presupuesto no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un circulo vicioso que tenía el país” vinculado a la incertidumbre y la crisis económica. Aprobar el presupuesto no es un cheque en blanco porque tenemos nuestra función de contralor. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Quedarnos por tercer año sin presupuesto?”.
Deja tu comentario