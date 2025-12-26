Christian Petersen y lo que todos estaban esperando: Qué reveló la familia del cocinero

En el ciclo aseguraron, este viernes 26/12, que se comunicaron con un familia directo de Christian Petersen, quien llevó tranquilidad acerca de la salud del cocinero.

“Christian está mejor desde el domingo. Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando. Más allá de eso, no tengo información”, aseguró.

"Última de hoy. Está mucho mejor, moviéndose por sus medios y mejorando", agregó.

Por otro lado, la misma persona pidió respeto: “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente. Abrazo”.

¿Qué pasó con Christian Petersen?

Sin embargo, la versión oficial de la familia de Christian Petersen sobre lo ocurrido fue compartida, hace unos días, a través de una carta.

En el texto confirman la evolución favorable del cocinero, hablan sobre el diagnóstico médico, dan detalles sobre lo ocurrido y agradecen el apoyo recibido.

En el comunicado oficial de la familia de Christian Petersen, publicado el 24 de diciembre en la cuenta de Instagram del cocinero, se indica exactamente lo siguiente:

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris.

Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”,

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanin, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención.

Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día.

Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita, el respeto y la tan amorosa valoración de la vida. Gracias, familia Petersen y compañía”.

Simultáneamente, Roberto Petersen, hermano del chef Christian Petersen, también se pronunció. “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia", escribió en su cuenta de Instagram.

"Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de Los Andes Dr. Ramon Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”, expresó el chef con profunda emoción", agregó.

