Sandra Pettovello a periodistas: "Que se retracten sobre informaciones inexactas"

Sandra Pettovello afirmó que no busca “restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables”.

26 de diciembre de 2025 - 20:51
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.&nbsp;

En lo que parece una cuestión central de la administración Milei el ministerio de Capital Humano sostuvo el viernes (26/12) que comenzó a remitir cartas documento a medios de comunicación y periodistas con el fin de “obtener su retractación con relación a publicaciones cuyo único propósito es desinformar y desprestigiar” a esa cartera “y a su titular, Sandra Pettovello”.

La cartera difundió un comunicado en el que sostuvo que la iniciativa es en

La búsqueda de garantizar que la información puesta en circulación sea completa, equilibrada y ajustada a la realidad La búsqueda de garantizar que la información puesta en circulación sea completa, equilibrada y ajustada a la realidad

“En este contexto, corresponde recordar la vigencia de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la aclaración y rectificación de informaciones inexactas o tergiversadas”, señalo cartera

Y aclaró:

Dicho ejercicio no persigue restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables. Dicho ejercicio no persigue restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables.

En otro párrafo finalizó

Corresponde dejar expresamente aclarado que las afirmaciones difundidas en las publicaciones cuestionadas no se condicen en modo alguno con la realidad de la gestión llevada adelante por el Ministerio de Capital Humano, la cual se ha desarrollado conforme a criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad institucional Corresponde dejar expresamente aclarado que las afirmaciones difundidas en las publicaciones cuestionadas no se condicen en modo alguno con la realidad de la gestión llevada adelante por el Ministerio de Capital Humano, la cual se ha desarrollado conforme a criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad institucional

Fabián Doman
Diferentes medios y periodistas alcanzados por las cartas documento

