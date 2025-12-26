En lo que parece una cuestión central de la administración Milei el ministerio de Capital Humano sostuvo el viernes (26/12) que comenzó a remitir cartas documento a medios de comunicación y periodistas con el fin de “obtener su retractación con relación a publicaciones cuyo único propósito es desinformar y desprestigiar” a esa cartera “y a su titular, Sandra Pettovello”.
CARTAS DOCUMENTO
Sandra Pettovello a periodistas: "Que se retracten sobre informaciones inexactas"
Sandra Pettovello afirmó que no busca “restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables”.
La cartera difundió un comunicado en el que sostuvo que la iniciativa es en
“En este contexto, corresponde recordar la vigencia de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la aclaración y rectificación de informaciones inexactas o tergiversadas”, señalo cartera
Y aclaró:
En otro párrafo finalizó
