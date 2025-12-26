Sandra Pettovello a periodistas: "Que se retracten sobre informaciones inexactas"

Dicho ejercicio no persigue restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables. Dicho ejercicio no persigue restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables.

En otro párrafo finalizó

Corresponde dejar expresamente aclarado que las afirmaciones difundidas en las publicaciones cuestionadas no se condicen en modo alguno con la realidad de la gestión llevada adelante por el Ministerio de Capital Humano, la cual se ha desarrollado conforme a criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad institucional

Fabián Doman Diferentes medios y periodistas alcanzados por las cartas documento

