Guillermo Tofoni / Clarín / La Nación contra Javier Faroni, cercano a Sergio Massa

Durante años, Faroni fue asistente de producción de las obras que Calvo llevaba a Mar del Plata. Contó que no ganaba demasiado, pero aprendía el oficio desde adentro. A los 16 se trasladó a Buenos Aires y a los 19 produjo su primer espectáculo: El Zorro, con Pablo Rago y Diego Torres, en tiempos de La Banda del Golden Rocket.

Desde allí construyó una carrera ascendente que lo convirtió en uno de los productores más activos de las temporadas teatrales de verano, especialmente en Mar del Plata. (...)

Ese perfil cultural fue el más visible durante largo tiempo. Menos conocida fue su inserción política. Faroni se alineó con Sergio Massa desde los inicios del Frente Renovador. Fue diputado provincial bonaerense en 2015, intentó sin éxito llegar a la intendencia de General Pueyrredón y, en 2019, fue designado director de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández. (...)".

javier faroni Javier Faroni.

Allanamiento

Diario Clarín:

"(...) La casa de Javier Faroni, empresario teatral asociado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, es allanada en el marco de una investigación por desvío de millones de dólares al exterior.

La orden del procedimiento fue emitida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. El operativo se realiza en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, donde se buscan contratos, computadoras y otros dispositivos, según publica el sitio de noticias TN.

Anteriormente, la Justicia había prohibido a Faroni salir del país. Este empresario está relacionado con TourProdEnter, la empresa que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y que, supuestamente, desvió al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias.

Las maniobras se habrían llevado a cabo a través de contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la directiva de la AFA, con Tapia al frente y su mano derecha, Pablo Toviggino.

La empresa de Faroni fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del empresario, quien también es ex empresaria teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, con vínculos políticos al Frente Renovador de Sergio Massa.

La Justicia de los Estados Unidos realizó un pedido de "discovery", que requirió acceso a los registros bancarios confidenciales de la productora contratada por AFA que en los papeles dirige Gillette. (...)".

sergio massa javier faroni Sergio Massa y Javier Faroni.

En La Nación:

"(...) En esos tres meses posteriores a la efervescencia por la conquista de la Copa del Mundo en Qatar, desde las cuentas que acumulan los ingresos de la AFA salieron US$49.800 para solventar servicios de equitación, otros US$76.000 para rentar una villa en Ibiza, donde alguien también desembolsó US$60.000 para disfrutar de un yate, al que siguió otro de “súper lujo” en el mediterráneo italiano.

Los gastos suntuarios se suman así a otras salidas de dinero desde TourProdEnter que LA NACION reveló este domingo y lunes. Desde las transferencias a la esposa y a dos sociedades vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a los US$42 millones que giró a cuatro sociedades constituidas en Florida que no registran actividades, ni empleados, y en las que figuran cuatro argentinos con rasgos notables: dos de ellos accedieron a viviendas sociales y enfrentaron ejecuciones fiscales y, en un tercer caso, fue declarada en quiebra, con presunción de fraude.

Sólo en aviones privados, vuelos charters y gastos vinculados a la operatoria aérea, Gillette afrontó compromisos por más de US$13,5 millones desde diciembre de 2022. Es decir, cuando el contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC cumplió su primer año de vigencia e iniciaba el segundo año de beneficios mutuos. A partir de ese momento, los giros fueron a una larga lista de empresas, encabezada por Insured Aircraft Title Service (IATS). Esa firma, que cobró US$6 millones, se utiliza para comprar aviones, aunque también yates y otros bienes de lujo.

La lista continuó con Winter Palace SAS (US$1,5 millón), Alas del Fin Del Mundo (casi US$1,3 millón), Jet Support Services (US$944.615), Banyan Air Services (US$778.618) y PLS Logistic LLC (US$450.000). También, Pratt & Wittney (US$463.727) y GestAir Aviation (US$458.306), Gulfstream Aerospace Corp (US$391.786), GoJet LLC (US$381.853), VSL Aerospace INC (US$124.566), Precision Jet Avionics Inc (US$44.800) y Air Charter Travel Limited (US$9632). (...)"

---------------------

+ Info en Golazo24

Temor en San Lorenzo por lo que pueda pasar con Marcelo Moretti (¿y Chiqui Tapia?)

Todo hace indicar que Matías Lammens estará al mando en San Lorenzo

Juan Sebastián Verón debe afrontar un problemón en Estudiantes de La Plata

Nadie puede creer lo que pasó con Chiqui Tapia y Estudiantes de La Plata

Stefano Di Carlo en River Plate: NA coincide con lectores de La Página Millonaria