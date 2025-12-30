Redes al rojo vivo: Carla Quevedo le tiró un palito a Lali y sus fans la fulminaron

tweet-2005468276772753599 Carla Quevedo, expareja de Pedro Romemblat, publicó un tuit cuestionando lo de llenar estadios y generó enorme polémica en redes. Muchos lo tomaron como una indirecta a Lali y a Pedro.

El mensaje no menciona a Lali ni a Pedro Rosemblat, su expareja, pero el timing fue explosivo, porque días antes Rosemblat había llenado Argentinos Juniors con Gelatina, mientras Lali agotaba River.

Inmediatamente, llegaron las respuestas en redes con rapidez y mucho filo: "Yo también estaría dolida si la actual de mi ex es Lali Espósito, pero disimulá", "Me huele a resentimiento" o "Si todo el mundo llena estadios, dónde está tu River amor??" fueron algunos de los comentarios más virales. Otros usuarios defendieron el derecho de Carla a expresarse, destacando el tono irónico del mensaje.

image

Ni Carla, ni Lali, ni Pedro hicieron declaraciones directas sobre el asunto, pero la diferencia de reacción fue clara: Lali celebró y reafirmó su lugar con entusiasmo, mientras Carla optó por mantenerse al margen. Un cruce que evidencia algo que ya es moneda corriente en el espectáculo argentino: los tuits se pueden convertir en tendencia en minutos, y cualquier comentario se amplifica, se interpreta y termina reventando, incluso cuando se mezcla la vida privada con el éxito profesional.

Más allá de la polémica, Lali sigue sumando récords, discos platino y shows históricos, mientras las redes, los fandoms y los egos circulan en un mismo ecosistema donde cada movimiento es analizado y debatido con la misma intensidad con la que se agotan entradas en River o en Vélez. Y la cantante parece manejarlo con naturalidad, mientras su carrera sigue creciendo con pasos firmes y estratégicos.

