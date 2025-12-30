Lali Espósito cerró el año con dos shows agotados en River en cuestión de horas y un 2026 que promete ser histórico. Pero mientras la cantante celebraba, un tuit de Carla Quevedo volvió a encender las redes, mezclando viejas tensiones con su expareja Pedro Rosemblat. Las fans de Lali no se la dejaron pasar y le dijeron de todo.
"DOLIDA" Y "RESENTIDA"
Redes al rojo vivo: Carla Quevedo le tiró un palito a Lali y sus fans la fulminaron
Mientras Lali Espósito agradecía tras agotar dos Rivers, la actriz Carla Quevedo lanzó un tuit picante. Los fans de Lali se lo hicieron sentir fuerte en redes.
Lali se adueñó de Vélez y ahora hizo lo mismo con River
Lali Espósito no necesita presentación, pero lo que acaba de lograr vuelve a demostrar que está a otro nivel dentro del pop argentino: sus dos funciones anunciadas para junio de 2026 en el estadio de River se agotaron en cuestión de horas, y hace apenas semanas había cerrado cinco shows en Vélez.
En sus redes sociales, la cantante celebró con un mensaje un tanto con humor y otro tanto de agradecimiento: "AGOTARON DOS SHOWS EN RIVER EN HORAS!! Están locxssss! GRACIAS!!!!! Nos vemos ahí para atender al demonio Feliz año!!!". De esta manera, Lali se convierte en la segunda artista argentina en llenar el Monumental con un show propio, detrás de otras figuras históricas del rock y la música popular.
Pero más allá de los números, el fenómeno Lali tiene que ver con su recorrido sostenido: de actriz adolescente a popstar, construyó una carrera donde entre talento, estrategia digital y carisma logró colocarse en un lugar que pocas artistas alcanzan. Cada lanzamiento, cada presentación, se convierte en un evento nacional, no solo por la convocatoria masiva que genera, sino también por la manera en que su público se conecta con ella, celebrando tanto su música como la personalidad que proyecta.
Redes en llamas: el tuit que nadie esperaba
En medio de este contexto, la actriz y escritora Carla Quevedo, reconocida por El secreto de sus ojos y por encarnar a Alicia Muñiz en la serie Monzón, publicó en X (ex Twitter) un tuit que muchos leyeron como una crítica escondida: "Estoy fascinada por el fenómeno llenar estadios. Todo el mundo llena estadios. Los canales de streaming llenan estadios. Wow".
El mensaje no menciona a Lali ni a Pedro Rosemblat, su expareja, pero el timing fue explosivo, porque días antes Rosemblat había llenado Argentinos Juniors con Gelatina, mientras Lali agotaba River.
Inmediatamente, llegaron las respuestas en redes con rapidez y mucho filo: "Yo también estaría dolida si la actual de mi ex es Lali Espósito, pero disimulá", "Me huele a resentimiento" o "Si todo el mundo llena estadios, dónde está tu River amor??" fueron algunos de los comentarios más virales. Otros usuarios defendieron el derecho de Carla a expresarse, destacando el tono irónico del mensaje.
Ni Carla, ni Lali, ni Pedro hicieron declaraciones directas sobre el asunto, pero la diferencia de reacción fue clara: Lali celebró y reafirmó su lugar con entusiasmo, mientras Carla optó por mantenerse al margen. Un cruce que evidencia algo que ya es moneda corriente en el espectáculo argentino: los tuits se pueden convertir en tendencia en minutos, y cualquier comentario se amplifica, se interpreta y termina reventando, incluso cuando se mezcla la vida privada con el éxito profesional.
Más allá de la polémica, Lali sigue sumando récords, discos platino y shows históricos, mientras las redes, los fandoms y los egos circulan en un mismo ecosistema donde cada movimiento es analizado y debatido con la misma intensidad con la que se agotan entradas en River o en Vélez. Y la cantante parece manejarlo con naturalidad, mientras su carrera sigue creciendo con pasos firmes y estratégicos.
