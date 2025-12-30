Córdoba y una guerra de fin de año entre estatales y Llaryora

Esto generó una reacción orgánica del Gobierno cordobés, donde se activaron varias respuestas. Una de ellas fue la del propio Llaryora, quien buscó bajarle el tono al conflicto en medio de su embestida legislativa que además incluye cambios en el Código de Convivencia.

Ver posteo en X:

Llaryora X Martín Llaryora en X.

Estos cambios, empujados por el oficialismo, serían clave para acomodar la gestión rumbo a un 2026 que promete ser austero en términos de recursos. Con el Presupuesto 2026 ya aprobado, la aceleración de la administración Llaryora dependería exclusivamente del manejo prudente de las partidas, que no contarán con grandes inyecciones de Nación.

Recibo muchos mensajes de apoyo frente a los insultos y agravios de Rubén Daniele, que implicaron una clara incitación a la violencia. Algunos me sugieren denunciar. No lo hice cuando me difamaron usando mi imagen con IA y no lo voy a hacer ahora, anticipó Llaryora en redes. Recibo muchos mensajes de apoyo frente a los insultos y agravios de Rubén Daniele, que implicaron una clara incitación a la violencia. Algunos me sugieren denunciar. No lo hice cuando me difamaron usando mi imagen con IA y no lo voy a hacer ahora, anticipó Llaryora en redes.

A esa respuesta se sumaron también otros altos funcionarios, como el ministro de Vinculación Institucional Miguel Siciliano. Según este último, Daniele incurrió en un acto de provocación “típico” en su historia frente al gremio y adujo su enojo por la reforma del empleo municipal que Llaryora ejecutó durante su etapa como intendente.

Cuando llegamos, más del 70% de lo recaudado se destinaba a sueldos; cuando nos fuimos, era menos del 40%, indicó Siciliano a Cadena 3. Cuando llegamos, más del 70% de lo recaudado se destinaba a sueldos; cuando nos fuimos, era menos del 40%, indicó Siciliano a Cadena 3.

Martín Llaryora Ingresos Brutos P

Nuevo esquema jubilatorio

En concreto, los cambios previsionales que el Gobierno de Córdoba introdujo con su proyecto comprenden una elevación de los aportes de los activos de entre el 2% y el 8% según cada categoría; un recorte en jubilaciones de privilegio que en algunos casos alcanzaban las ocho cifras; la implementación de un bono no remunerativo para la base mayoritaria de los pasivos que llevaría la jubilación mínima a 800.000 y otros cambios a futuro.

Otras noticias de Urgente24

Más aumentos para el 1ro de enero: Oficializaron las subas en el gas

La crisis en SanCor sumó un nuevo capítulo clave

Tampoco hoy 30/12 está vigente Inocencia Fiscal: Falta Boletín Oficial pero aquí el texto completo

"La aprobación de Javier Milei a fines de 2025 está un punto por debajo de la que tenía en 2024"