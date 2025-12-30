CÓRDOBA. La imagen final de la política en Córdoba en el 2025 es la guerra entre los estatales cordobeses y la administración de Martín Llaryora. Con un cierre de año mucho más caliente que en el plano nacional, la Ley de Equidad Jubilatoria empujó a una tensión sin precedentes recientes entre ambos sectores.
INSULTOS Y AMENAZAS
Córdoba y una guerra de fin de año entre estatales y Llaryora
El proyecto, que fue impulsado por el oficialismo en la Legislatura, sería un paso fundamental para devolverle equilibrio financiero a la Caja de Jubilaciones, vapuleada por la falta de financiación del déficit por parte de la Casa Rosada. En ese sentido, el Centro Cívico elevó los montos de aportes de los activos y recortó las jubilaciones de privilegio para poder generar un reparto más equitativo entre los pasivos.
La maniobra, sobre el cierre del ciclo legislativo anual, generó el estallido de los sectores afectados. Entre ellos, municipales de la capital, empleados de EPEC y bancarios, quienes acumulaban las mejores posiciones previsionales hasta ahora.
Al respecto, fue el sindicato que nuclea a los trabajadores municipales (SUOEM) quien encabezó la cruzada con varias protestas y un nivel de agresividad que quedó expuesto ayer con las palabras de su secretario general histórico, Rubén Daniele. El sindicalista le prometió directamente al gobernador “seguirlo hasta abajo de la cama” luego de tildarlo de “pendejo de mierda y cagador”.
Córdoba cierra entre insultos y amenazas
Esto generó una reacción orgánica del Gobierno cordobés, donde se activaron varias respuestas. Una de ellas fue la del propio Llaryora, quien buscó bajarle el tono al conflicto en medio de su embestida legislativa que además incluye cambios en el Código de Convivencia.
Estos cambios, empujados por el oficialismo, serían clave para acomodar la gestión rumbo a un 2026 que promete ser austero en términos de recursos. Con el Presupuesto 2026 ya aprobado, la aceleración de la administración Llaryora dependería exclusivamente del manejo prudente de las partidas, que no contarán con grandes inyecciones de Nación.
A esa respuesta se sumaron también otros altos funcionarios, como el ministro de Vinculación Institucional Miguel Siciliano. Según este último, Daniele incurrió en un acto de provocación “típico” en su historia frente al gremio y adujo su enojo por la reforma del empleo municipal que Llaryora ejecutó durante su etapa como intendente.
Nuevo esquema jubilatorio
En concreto, los cambios previsionales que el Gobierno de Córdoba introdujo con su proyecto comprenden una elevación de los aportes de los activos de entre el 2% y el 8% según cada categoría; un recorte en jubilaciones de privilegio que en algunos casos alcanzaban las ocho cifras; la implementación de un bono no remunerativo para la base mayoritaria de los pasivos que llevaría la jubilación mínima a 800.000 y otros cambios a futuro.
