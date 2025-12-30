Bomba en Boca: Los delanteros que quiere Riquelme para jugar Copa Libertadores

Miguel Merentiel, por su parte, parece haber dejado atrás los buenos rendimientos mostrados en el Mundial de Clubes. Tras esa competencia, el uruguayo no volvió a demostrar ese nivel.

Por este motivo, una de las posiciones que Juan Román Riquelme pretende reforzar es la de centrodelantero. Hasta el momento no se habían filtrado nombres, pero el 29 de diciembre comenzaron a circular algunos posibles candidatos.

El periodista Luciano Cofano confirmó a través de X: “Los dos ‘9’ por los cuales se comunicó Boca son Chimy Ávila (31 años, jugador del Betis) y Pablo Vegetti (37 años, futbolista del Vasco da Gama)”.

Habrá que ver si finalmente avanzan las negociaciones por alguno de ellos, pero lo cierto es que el Xeneize busca reforzar ese sector de la cancha.

Boca Juniors, Claudio Úbeda y otros posibles refuerzos

Luego de muchas especulaciones, se confirmó que Claudio Úbeda continuará a cargo del plantel profesional, al menos hasta el final de su contrato, vigente hasta junio de 2026.

Desde el seno del club aseguraban que “no había nada que confirmar”, pero tras el partido ante Racing la continuidad del Sifón comenzó a generar dudas.

El mismo día en que se ratificó la permanencia del entrenador, empezaron a circular algunos nombres de posibles refuerzos para el centro del ataque.

De todos modos, Chimy Ávila y Pablo Vegetti no son los únicos futbolistas por los que podría ir Boca.

Marino Hinestroza es uno de los jugadores que aparece en el radar, aunque Atlético Nacional emitió un comunicado para aclarar que su traspaso aún no está confirmado.

Gastón Hernández es otro de los nombres que interesan, pero la negociación se encuentra, por el momento, en stand by.

Alan Lescano, de Argentinos Juniors, es otro de los futbolistas mencionados para reforzar al club de la Ribera, aunque todavía no hay avances significativos.

En cuanto a Paulo Dybala, todo indica que, de darse su llegada a Boca, sería recién a mediados de 2026.

Habrá que ver cómo avanza el mercado y si surgen nuevos nombres con el correr del mes de enero.

