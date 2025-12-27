Giro inesperado: La decisión de Dybala que deja en shock al mundo Boca

Boca se está moviendo en el mercado de pases con la intención de sumar refuerzos interesantes para afrontar el 2026 donde el máximo objetivo será la Copa Libertadores. El nombre más rutilante que suena fuerte para sumarse es el de Paulo Dybala, pero desde Italia confirmaron una noticia que lo cambia todo para el Xeneize.
Hace algunos días surgió la información de que Paulo Dybala tenía muchas chances de llegar a Boca en el mes de enero, justo antes de que Oriana Sabatini dé a luz al primer hijo de la pareja. Finalmente, esto quedó descartado ya que desde el entorno del cordobés indicaron que su intención es quedarse en la Roma hasta terminar su contrato en junio del 2026.
De todas maneras, esto no desanimó para nada a Boca ya que se iniciaron gestiones para que Dybala llegue a mediados del año que viene con el pase en su poder. De hecho trascendió que hubo una charla mano a mano entre La Joya y Juan Román Riquelme donde habían llegado a un principio de acuerdo para que la negociación llegue a buen puerto. Pero ahora el jugador habría dado un giro inesperado.
¿Dybala deja plantado a Boca?
según informó La Gazzetta dello Sport, la intención de Dybala es quedarse de por vida en Roma. “No quiere irse”, remarcó el citado medio, revelando que el zurdo está buscando una renovación en su contrato para poder seguir ligado a la Loba donde realmente se transformó en un futbolista sumamente querido por la afición.
Esto sin dudas genera un desconcierto total en Boca ya que hasta el momento parecían llegar señales más que positivas desde Dybala y su entorno para poder sumarse al Xeneize en julio del próximo año. Más allá de esto, en el club de La Ribera sigue la esperanza latente sobre todo porque hasta el momento no hay negociaciones para que La Joya siga en el club de la capital italiana.
“No ha habido conversaciones para extender su contrato por el momento y no hay ninguna prevista para el futuro inmediato”, expresó La Gazzetta dello Sport, por lo que en Boca siguen a la expectativa sabiendo que la pelota está del lado de Dybala al cien por cien y que más allá de que le darán el mejor contrato posible, todo pasa por la decisión de vida que tome el cordobés junto con su familia.
