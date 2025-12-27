Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa, Mauricio Macri, (¿Milei?): segundas mitades nunca fueron buenas

-el plebiscito general de 1984 por el Canal de Beagle (82%)

-los primeros comicios de medio término en 1985 (43%).

El llamado "Plan Austral" hacía agua, la inflación había salido de su letargo, existía una desaceleración económica y los movimientos sediciosos de militares disconformes ponían en vilo a la Argentina. El radicalismo oficialista cayó hasta el 37 % y fue superado por un justicialismo que alcanzó el 41%.

Tras la derrota, la agenda legislativa del gobierno de Raúl Alfonsín se vino abajo, ante un Congreso Nacional dominado por la oposición.

En la renovación de gobernaciones, los rojiblancos perdieron distritos claves como la Provincia de Buenos Aires, a mano de Antonio Cafiero sobre Juan Manuel Casella. Solamente retuvieron las gobernaciones de Córdoba (Eduardo Angeloz) y Río Negro (Horacio Massaccesi).

La debacle del líder de Chascomús sería total en 1989, año de las presidenciales, siendo derrotado el candidato oficialista y debiendo abandonar la Casa Rosada 6 meses antes en medio de híper inflación, saqueos y enorme malestar social.

image Carlos Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa

De la Rúa: apenas duró 10 días luego de cruzar su “Ecuador”

El ex alcalde de Buenos Aires nunca pudo encaminar el déficit fiscal heredado y un sonoro atraso cambiario que se negó a “transparentar”.

A eso se sumaron casos de corrupción en torno a la aprobación de una Ley de Reforma Laboral fallida que motivaron la salida del vicepresidente Chacho Álvarez y a las pocas horas la del jefe de gabinete, Alberto Flamarique.

El llamado "escándalo de la Banelco" (sobornos a legisladores nacionales) fue el principio del fin de una administración errática que recurrió al ex ministro de Economía de la Nación Domingo Cavallo como una tabla de salvación que nunca se materializó.

Tras las elecciones de octubre de 2001, el opositor Partido Justicialista tomó el control de ambas cámaras con una mayoría absoluta de 42 senadores y una mayoría simple en la Cámara de Diputados con 118 bancas.

Enfrentándose a un Congreso de mayoría opositora y con la crisis económica en aumento, el gobierno de De la Rúa se vio completamente limitado y se desencadenó la grave crisis de diciembre que terminó con un mandato de 2 años y 10 días.

image Derrumbe en el "tipo de cambio", una de las claves para el derrumbe del propio Macri

Macri: de la gloria a Devoto

El presidente de Argentina electo en 2015 tuvo 2 años iniciales auspiciosos al punto que logró imponerse en las parlamentarias de medio término en 2017.

Luego, todo sería un camino barranca abajo.

El anuncio en 2018 de que Argentina negociaba una vez más el auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional confirmaba lo que los mercados venían percibiendo: el plan económico de Macri era mucho menos exitoso de lo que se creía. Se transformó en el único mandatario que intentó y no logró su reelección (Juan Perón, Carlos Menem y Cristina Kirchner pudieron).

Macri devaluó la moneda y no logró controlar sucesivas corridas cambiarias.

El Banco Central intentó mitigar el desplome del peso sacando US$ 5.000 millones de sus reservas en una semana para abastecer el mercado de dólares y subió la tasa de interés a 40% para promover el ahorro en pesos.

Fórmulas tan conocidas como fracasadas.

Intentó actualizaciones tarifarias que terminaron siendo muy gravosas. El aumento de los servicios públicos, que antes estaban congelados pese a la inflación, motivó que buena parte de los salarios comenzaran a esfumarse con las boletas de luz, agua, gas y los gastos en transportes.

La falta de consensos sobre lo que había que hacer fue fatal para el gobierno de Cambiemos (PRO, Coalición Cívica y UCR).

“Conmigo los dólares van a sobrar” dijo Mauricio tras salir rápido del cepo cambiario.

Como se sabe, todo terminó en una devaluación brutal, tras ser arrasado en las PASO el titular de la Casa Rosada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la segunda mitad de 2019.

image "Te conozco, mascarita". Luis Caputo y Federico Sturzenegger, una vez más en la Casa Rosada. Ahora, junto a los Milei

¿Equipo que pierde no se toca?

Varios de los funcionarios que llevaron a Macri al cadalso están ahora presentes una vez más en Balcarce 50.

Como dijimos, solamente la intervención providencial de Washington pudo salvar una cuarta catástrofe de gobiernos no peronistas desde el regreso de la democracia.

Javier Milei repite 3 problemas que experimentaron sus predecesores “no perucas”:

1-niega la gravedad de la crisis (un Banco Central con reservas negativas de US$ 15.000 millones, fuertes vencimientos de deuda y atraso cambiario).

2-niega acuerdos estratégicos con opositores a los que considera de otra especie biológica (mandriles).

3-niega establecer prácticas anti corrupción (plataformas de compras para miles de oferentes, como en Chile; publicación online de toda operación pública-privada como en Estonia o ingreso al Estado luego de duros concursos, como en España).

Los libertarios creen que nada de lo apuntado es necesario a pesar de que están pasando graves zozobras:

-en materia de transparencia ($LIBRA, ANDISgate y valijas de Aeroparque en apenas un año)

-en materia de macro economía (no logran acumular reservas y soportan fuerte atraso cambiario)

-en materia de acuerdos con otras fuerzas políticas (tratan de comprarlas, como ocurrió con el senador Kueider, o alquilarlas, como pasa a diario en el parlamento con legisladores provinciales, radicales, del PRO y justicialistas).

“A nosotros no nos va a pasar” rugen los leones mientras “mean” desde las alturas a cualquiera que intente contradecirlos.

En un par de años veremos si tuvieron razón.