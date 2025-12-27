urgente24
ACTUALIDAD juez > Triple Crimen > Juliana Santillán

RESUMEN AUDIOVISUAL 26/12

Juez del Triple Crimen de Varela quiere renunciar; Santillán mezcló Navidad con Semana Santa

Juez del Triple Crimen de Varela (Lara, Morena y Brenda) quiere renunciar; Juliana Santillán entre Navidad y Semana Santa; Bolivia con precios regalados.

27 de diciembre de 2025 - 10:05
Triple Crimen de Florencio Varela

Triple Crimen de Florencio Varela

1-El juez del triple crimen que vive bajo amenaza

El magistrado que investiga el brutal triple crimen de las jóvenes Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela vive aterrado por la situación que atraviesa.

Ya intentaron robarle en dos oportunidades, aunque no lograron llevarse nada.

Sin custodia policial, evalúa abandonar la causa para poder dormir en paz y resguardar su seguridad. Sin custodia policial, evalúa abandonar la causa para poder dormir en paz y resguardar su seguridad.

Seguir leyendo

Embed - El juez del triple crimen que vive bajo amenaza

2-Una menor de 12 años recibió un balazo durante la Navidad en Morón

Permanece en grave estado ya que el disparo impactó en su cabeza.

La nena estaba mirando al cielo la pirotecnia navideña cuando recibió el disparo.

‍ Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor del desastre. Por el momento no hay detenidos. ‍ Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor del desastre. Por el momento no hay detenidos. ‍ Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor del desastre. Por el momento no hay detenidos.

Embed - Una menor de 12 años recibió un balazo en la cabeza durante la Navidad en Morón y permanece en grave estado. La nena estaba mirando al cielo la pirotecnia navideña cuando fue impactada por el disparo. Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor de los disparos, mientras que por el momento no hay detenidos. #Moron #BalaPerdida #NavidadTragica #Inseguridad #ViolenciaArmada #Policia #Investigacion #Justicia #BuenosAires #Actualidad
@urgente24

Una menor de 12 años recibió un balazo en la cabeza durante la Navidad en Morón y permanece en grave estado. La nena estaba mirando al cielo la pirotecnia navideña cuando fue impactada por el disparo. Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor de los disparos, mientras que por el momento no hay detenidos. Moron BalaPerdida NavidadTragica Inseguridad ViolenciaArmada Policia Investigacion Justicia BuenosAires Actualidad

sonido original - URGENTE24 - URGENTE24

3-La diputada nacional libertaria Juliana Santillán mezcló fechas religiosas

Se le cruzaron los cables y confundió la Navidad y el nacimiento de Jesucristo con su resurrección, tras la crucifixión.

No quedó claro si el mensaje apuntaba a diciembre de 2025 o a la Semana Santa de 2026.

El yerro reabrió el debate sobre si debería contar con un responsable que verifique y supervise los contenidos antes de publicarlos.

Embed - Confusión bíblica: la Navidad que terminó en Pascua

4-Bolivia, con precios regalados

Tras las elecciones presidenciales en el vecino país, el peso local se desplomó y eso se volvió muy conveniente para los argentinos.

Existen fuertes restricciones para el abastecimiento de combustibles, por lo que recomiendan a turistas y compradores salir desde Argentina con el tanque lleno.

Los principales pasos habilitados son La Quiaca–Villazón en Jujuy, Salvador Mazza–Yacuiba y Aguas Blancas–Bermejito, donde se concentra el mayor movimiento fronterizo.

Embed - Tras las elecciones presidenciales en Bolivia, el peso local se desplomó y eso volvió muy conveniente comprar en el país vecino para los argentinos. Existen fuertes restricciones para el abastecimiento de combustibles, por lo que recomiendan a turistas y compradores salir desde Argentina con el tanque lleno. Los principales pasos habilitados son La Quiaca–Villazón en Jujuy, Salvador Mazza–Yacuiba y Aguas Blancas–Bermejito, donde se concentra el mayor movimiento fronterizo. #Bolivia #Compras #Frontera #Devaluacion #Turismo #Argentina #Combustible #EconomiaRegional #Viajes #Actualidad
@urgente24

Tras las elecciones presidenciales en Bolivia, el peso local se desplomó y eso volvió muy conveniente comprar en el país vecino para los argentinos. Existen fuertes restricciones para el abastecimiento de combustibles, por lo que recomiendan a turistas y compradores salir desde Argentina con el tanque lleno. Los principales pasos habilitados son La Quiaca–Villazón en Jujuy, Salvador Mazza–Yacuiba y Aguas Blancas–Bermejito, donde se concentra el mayor movimiento fronterizo. Bolivia Compras Frontera Devaluacion Turismo Argentina Combustible EconomiaRegional Viajes Actualidad

sonido original - URGENTE24 - URGENTE24

5-Escándalo por el libro de Walter Block que el presidente les regaló a sus ministros

Sigue despertando polémica y generando fuertes reacciones.

La obra fue escrita hace medio siglo por un pensador libertario y vuelve a circular con fuerza en el contexto político actual.

En sus páginas se reivindica la labor de figuras controvertidas como prostitutas, cafishos, narcotraficantes y extorsionadores, un enfoque que provoca rechazo y debate. En sus páginas se reivindica la labor de figuras controvertidas como prostitutas, cafishos, narcotraficantes y extorsionadores, un enfoque que provoca rechazo y debate.

Embed - El libro libertario que incomoda y vuelve al centro del debate

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES