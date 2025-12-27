Juez del Triple Crimen de Varela quiere renunciar; Santillán mezcló Navidad con Semana Santa

‍ Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor del desastre. Por el momento no hay detenidos. ‍ Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor del desastre. Por el momento no hay detenidos. ‍ Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor del desastre. Por el momento no hay detenidos.

Una menor de 12 años recibió un balazo en la cabeza durante la Navidad en Morón y permanece en grave estado. La nena estaba mirando al cielo la pirotecnia navideña cuando fue impactada por el disparo. Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor de los disparos, mientras que por el momento no hay detenidos.

3-La diputada nacional libertaria Juliana Santillán mezcló fechas religiosas

Se le cruzaron los cables y confundió la Navidad y el nacimiento de Jesucristo con su resurrección, tras la crucifixión.

No quedó claro si el mensaje apuntaba a diciembre de 2025 o a la Semana Santa de 2026.

El yerro reabrió el debate sobre si debería contar con un responsable que verifique y supervise los contenidos antes de publicarlos.

4-Bolivia, con precios regalados

Tras las elecciones presidenciales en el vecino país, el peso local se desplomó y eso se volvió muy conveniente para los argentinos.

Existen fuertes restricciones para el abastecimiento de combustibles, por lo que recomiendan a turistas y compradores salir desde Argentina con el tanque lleno.

Los principales pasos habilitados son La Quiaca–Villazón en Jujuy, Salvador Mazza–Yacuiba y Aguas Blancas–Bermejito, donde se concentra el mayor movimiento fronterizo.

Tras las elecciones presidenciales en Bolivia, el peso local se desplomó y eso volvió muy conveniente comprar en el país vecino para los argentinos. Existen fuertes restricciones para el abastecimiento de combustibles, por lo que recomiendan a turistas y compradores salir desde Argentina con el tanque lleno. Los principales pasos habilitados son La Quiaca–Villazón en Jujuy, Salvador Mazza–Yacuiba y Aguas Blancas–Bermejito, donde se concentra el mayor movimiento fronterizo.

5-Escándalo por el libro de Walter Block que el presidente les regaló a sus ministros

Sigue despertando polémica y generando fuertes reacciones.

La obra fue escrita hace medio siglo por un pensador libertario y vuelve a circular con fuerza en el contexto político actual.

En sus páginas se reivindica la labor de figuras controvertidas como prostitutas, cafishos, narcotraficantes y extorsionadores, un enfoque que provoca rechazo y debate. En sus páginas se reivindica la labor de figuras controvertidas como prostitutas, cafishos, narcotraficantes y extorsionadores, un enfoque que provoca rechazo y debate.