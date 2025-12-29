River tiró con munición gruesa a Luca Scarlato, pero la madre denunció maltratos

Según destapó, Guastadisegno también habría estado detrás de las partidas tempranas de Matías Soulé y Joaquín Panichelli, dos casos que hoy brillan en el fútbol europeo.

"Lo amenazaron para que no se haga estudios médicos": la denuncia de Lorena, madre de Luca Scarlato

Sin embargo, la madre de Scarlato salió a defender a su hijo, a la familia y a Guastadisegno, a quien considera un gran amigo de la familia. "El representante de Luca se crió conmigo, jamás le haría daño a mi hijo. Lo quiere a Luca como su sobrino, no tiene ningún interés económico", aseguró en diálogo con DSports Radio.

image Luca Scarlato River Plate sitio oficial

"Detrás de cada chico hay una familia, un sacrificio. Duele todo lo que se está publicando, los comentarios. El sueño de Luca es jugar en la Primera de River y la Selección, está hace 10 años en el club", añadió Lorena, que además confesó que tiempo atrás vinieron a buscarlo del Bayern Munich, pero que el chico quiso quedarse para cumplir su objetivo en Núñez.

En otra fuerte denuncia, que escribió en Instagram, Lorena acusó graves maltratos del club hacia su hijo con objetivos netamente comerciales/futbolísticos.

"Lo tuvieron dos meses con pubalgia, amenazándolo para que no se haga estudios médicos porque tenían que ganar el campeonato de Séptima para salvarle la cabeza al técnico", sostuvo.

image Scarlato es la joya de las Inferiores Instagram

Según explicó, a Luca Scarlato lo tuvieron dándole vueltas sin ofrecerle un contrato y postergando el crecimiento del jugador: "Se va porque nunca supieron decirnos cuál es el proyecto deportivo. Si le quieren hacer un contrato millonario, ¿por qué no lo suben de categoría? El coordinador le dijo cuatro cosas diferentes: que va a la Reserva, que a Quinta, a Sexta, y que si la madre quiere escuchar que va a la Reserva le decimos eso, pero que firme, sino lo bajamos de la Selección".

Cuando habló de la Selección se refiere a la Selección Argentina, ya que su hijo ya jugó en las juveniles de la Albiceleste.

+ de Golazo24

Matías Soulé brilla en la Roma pero un fantasma lo persigue en la Selección

Boca: El increíble motivo por el cual se podría caer lo de Marino Hinestroza

Nico Paz se divierte al ritmo de Fito Páez: los 'Giros' que descaderan en Italia

Boca: El increíble motivo por el cual se podría caer lo de Marino Hinestroza