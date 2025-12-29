Luca Scarlato es, por estos momentos, el juvenil de River del que habla todo el mundo del Millonario. Tiempo atrás, se hablaba sobre esta joven promesa de 16 años por sus grandes proyecciones de futbolista, pero hoy su nombre está en discusión por otra cosa.
River tiró con munición gruesa a Luca Scarlato, pero la madre denunció maltratos
Luca Scarlato, de 16 años, es la joya de River y también su mayor problema de las juveniles: podría irse por el uso de la Patria Potestad.
Luca Scarlato y la Patria Potestad
Es que el chico y el club entraron en disputa por su futuro. El talentoso volante ofensivo, derecho, con visión periférica y juego asociado, es una de las promesas que tiene la cantera de River. La institución Millonaria, que preside Stéfano Di Carlo, le habría ofrecido un contrato, pero la familia lo rechazó. A cambio, baraja la posibilidad de llevarse a Scarlato a jugar al exterior, a través del recurso de Patria Potestad (un recurso por el cual los padres pueden retirar al menor del club por ser su hijo menor de edad).
La noticia corrió rápidamente los portales web. Otro juvenil más que se marcha del fútbol argentino al exterior, sin dejar dinero en las arcas del club que lo acoge, lo forma y lo cuida durante todo su desarrollo en las divisiones inferiores. El caso de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, aunque distintos, todavía están frescos en el inconsciente Millonario.
Pero según denuncia la madre del joven, Lorena, desde River le habían advertido que pondrían a funcionar todo el aparato mediático en su contra si no aceptaba firmar el contrato que le ofrecían. "Nos avisaron que iban a sacar todas estas noticias", escribió en Instagram.
Clarín fue el más duro. El blanco que eligió el grupo mediático fue el representante de Luca Scarlato, Martín Ariel Guastadisegno. Lo acusa de convencer a la familia de llevárselo al exterior con lo siguiente: "Fuentes cercanas al entorno del futbolista indicaron que el representante habría ofrecido un incentivo económico a la madre del jugador que rondaba los 200 mil dólares aproximadamente para que el juvenil no firmara contrato profesional con River, pese a las distintas propuestas formales y deportivas realizadas por la institución a lo largo de 2025".
Según destapó, Guastadisegno también habría estado detrás de las partidas tempranas de Matías Soulé y Joaquín Panichelli, dos casos que hoy brillan en el fútbol europeo.
"Lo amenazaron para que no se haga estudios médicos": la denuncia de Lorena, madre de Luca Scarlato
Sin embargo, la madre de Scarlato salió a defender a su hijo, a la familia y a Guastadisegno, a quien considera un gran amigo de la familia. "El representante de Luca se crió conmigo, jamás le haría daño a mi hijo. Lo quiere a Luca como su sobrino, no tiene ningún interés económico", aseguró en diálogo con DSports Radio.
"Detrás de cada chico hay una familia, un sacrificio. Duele todo lo que se está publicando, los comentarios. El sueño de Luca es jugar en la Primera de River y la Selección, está hace 10 años en el club", añadió Lorena, que además confesó que tiempo atrás vinieron a buscarlo del Bayern Munich, pero que el chico quiso quedarse para cumplir su objetivo en Núñez.
En otra fuerte denuncia, que escribió en Instagram, Lorena acusó graves maltratos del club hacia su hijo con objetivos netamente comerciales/futbolísticos.
"Lo tuvieron dos meses con pubalgia, amenazándolo para que no se haga estudios médicos porque tenían que ganar el campeonato de Séptima para salvarle la cabeza al técnico", sostuvo.
Según explicó, a Luca Scarlato lo tuvieron dándole vueltas sin ofrecerle un contrato y postergando el crecimiento del jugador: "Se va porque nunca supieron decirnos cuál es el proyecto deportivo. Si le quieren hacer un contrato millonario, ¿por qué no lo suben de categoría? El coordinador le dijo cuatro cosas diferentes: que va a la Reserva, que a Quinta, a Sexta, y que si la madre quiere escuchar que va a la Reserva le decimos eso, pero que firme, sino lo bajamos de la Selección".
Cuando habló de la Selección se refiere a la Selección Argentina, ya que su hijo ya jugó en las juveniles de la Albiceleste.
