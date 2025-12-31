Brentford vs. Tottenham: 17.00 hs.

Ni Real Madrid ni Aleti: Cuti Romero definió su futuro con el corazón en la mano Cuti Romero, solidez en la zaga Tottenham Hotspur

El Brentford recibe al Tottenham en un duelo importante para los Spurs. El equipo del Cuti Romero quiere salir de la zona baja de la tabla de posiciones, en un choque de dos elencos irregulares.

Sunderland vs. Manchester City: 17.00 hs.

¡Por fin! Pep Guardiola recibe el notición que puede cambiar todo en el City Guardiola, deté del City Photo by Glyn KIRK / AFP

El Sunderland es una de las sorpresas de esta temporada en la Premier League. Tendrá la dura tarea de ser anfitrión en el duelo contra el poderoso Manchester City. El conjunto de Pep Guardiola, que escolta al líder Arsenal, necesita ganar para que los de Londres no se escapen demasiado. Los Citiziens acumulan 40 puntos y los Gunners 45.

