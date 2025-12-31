Llega el fin de año y, tras el torbellino caótico que son las últimas semanas del calendario, el 31-12 y el 01-01 parecen detener la vorágine. Todo se frena y, de repente, se calma. ¿Y el fútbol? El fútbol también, aunque con algunas excepciones. La Premier League es la excepción.
LA PELOTA NO FRENA
Fútbol en Año Nuevo: horarios y partidos de la Premier League el 1 de enero
Tras un Boxing Day limitado, la Premier League vuelve con todo: Mac Allister en Anfield, Cuti Romero en Londres y el City de Guardiola.
El 1 de enero de 2026, la Premier League traerá respiración futbolera a un día tradicionalmente en stand-by. Tras el "planchazo" del Boxing Day el pasado 26-12, que por primera vez en décadas tuvo solo un partido en la grilla -Manchester United vs. Newcastle-, el primer día del año tendrá mucha acción.
Cuatro partidos de una de las mejores ligas del mundo -para algunos, la mejor de todas-, que prometen romper con la calma europea. A continuación, los cotejos en orden cronológico.
Crystal Palace vs. Fulham: 14.30 hs.
A las 14.30, el Crystal Palace recibirá al Fulham en el primer partido de la jornada. Un encuentro interesante ya que ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos en la tabla de posiciones. Con 26 unidades, los dos tienen la posibilidad de despegarse del otro y acercarse a la zona de clasificación a las copas.
Liverpool vs. Leeds United: 14.30 hs.
A las 14.30, en simultáneo, Anfield será el terreno donde Liverpool y Leeds se disputen su partido. El equipo de Alexis Mac Allister, que marcha en cuarta posición -32 puntos-, necesita ganar para que los tres primeros no se le vayan más lejos de lo que ya están.
Brentford vs. Tottenham: 17.00 hs.
El Brentford recibe al Tottenham en un duelo importante para los Spurs. El equipo del Cuti Romero quiere salir de la zona baja de la tabla de posiciones, en un choque de dos elencos irregulares.
Sunderland vs. Manchester City: 17.00 hs.
El Sunderland es una de las sorpresas de esta temporada en la Premier League. Tendrá la dura tarea de ser anfitrión en el duelo contra el poderoso Manchester City. El conjunto de Pep Guardiola, que escolta al líder Arsenal, necesita ganar para que los de Londres no se escapen demasiado. Los Citiziens acumulan 40 puntos y los Gunners 45.
