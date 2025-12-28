"Victoria del Boxing Day en Old Trafford ¡Qué noche tan especial! Muchísimas gracias a nuestros increíbles seguidores. Esto es United". El posteo de Lisandro Martínez tras la victoria del Manchester United fue la alegría del triunfo pero también del regreso.
LOS HINCHAS, A SUS PIES
Lisandro Martínez tiene a los hinchas a sus pies y ya nadie pregunta por su estatura
Tras un año frenado, Lisandro Martínez volvió a la titularidad en el Manchester United y dio una exhibición de fútbol que dejó en shock a la Premier League.
Licha vuelve después de casi un año sin jugar con el Mundial en el horizonte
Es que Licha está volviendo, poco a poco, a las canchas. El defensor argentino tuvo, en el viernes 26 -jornada del Boxing Day en la Premier League-, su primera titularidad después de casi un año. A principios de 2025, el futbolista se rompió los ligamentos cruzados y se perdió la mayor parte del año, incluidos partidos del Manchester United y de la Selección Argentina.
Para Lionel Scaloni es una fija, pero Martínez deberá demostrar que puede recuperar terreno rápido y transformarse en una variante confiable para la Albiceleste en el Mundial 2026.
A fines de noviembre, el ex Defensa y Justicia y Newell´s fue citado al banco de suplentes por primera vez desde la lesión. Fue vs. Everton. No ingresó.
Al partido siguiente, ante Crystal Palace, jugó 8 minutos. Ante West Ham, 2 minutos. Ante Wolverhampton, 21 minutos. Bournemouth, otros 21. Ante Aston Villa, 45 minutos. Ante Newcastle, el 26-12 pasado, 88 minutos: fue titular.
Y la rompió. Lisandro Martínez mostró solidez, criterio con la pelota, velocidad para las coberturas y fortaleza para los duelos individuales. Como si nunca hubiera dejado de jugar. Se retiró faltando un puñado de jugadas para finalizar el partido. Fue victoria 1-0 del United. Y, cuando salió de la cancha, se fue en medio de una ovación rotunda de todo el estadio.
Lisandro Martínez jugó un partidazo y conmovió a hinchas y entrenador
"Es campeón del mundo y está acostumbrado a la presión. Hoy demostró que es un gran jugador. A veces se habla de su altura, pero rindió muy bien contra un equipo con jugadores altos". dijo el DT, Ruben Amorim tras el cotejo.
"Es campeón del mundo y está acostumbrado a la presión"
Licha dejó impresionados y satisfechos por igual a los hinchas de los Diablos Rojos. Las redes sociales lo hicieron saber. "Lisandro Martínez, qué jugador. Extrañábamos mucho a este chico, así que se siente muy bien tenerlo de vuelta y jugando bien", dijo un usuario.
"¿Cómo regresa Lisandro Martínez de una lesión para convertirse instantáneamente en el mejor central de la liga?", se preguntó otro.
"Es bueno tener un jugador del que nunca tienes que preocuparte cuando tiene el balón. Y ese jugador es Lisandro Martínez", señalaron. Otro: "No sé si hicieron cambios defensivos en el minuto 88, pero sí sé que Lisandro Martínez es un guerrero. Se merece la ovación que merece". Y otro: "Es bueno tener de vuelta al Carnicero. Se le ha echado mucho de menos. Espero que no se lesione y recupere su mejor forma".
Hasta el propio Edwin van der Sar, histórico arquero del Manchester United, le dedicó halagos. Fue un contundente: "Gran capitán".
Lisandro Martínez volvió como si nunca se hubiera ido. Con la fiereza que lo caracteriza, volvió a defender los colores rojos que hoy lo cobijan. El año que viene estará la posibilidad de defender los celestes y blancos. Depende de él.
