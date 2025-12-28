Lisandro Martínez tiene a los hinchas a sus pies y ya nadie pregunta por su estatura

Y la rompió. Lisandro Martínez mostró solidez, criterio con la pelota, velocidad para las coberturas y fortaleza para los duelos individuales. Como si nunca hubiera dejado de jugar. Se retiró faltando un puñado de jugadas para finalizar el partido. Fue victoria 1-0 del United. Y, cuando salió de la cancha, se fue en medio de una ovación rotunda de todo el estadio.

Lisandro Martínez jugó un partidazo y conmovió a hinchas y entrenador

"Es campeón del mundo y está acostumbrado a la presión. Hoy demostró que es un gran jugador. A veces se habla de su altura, pero rindió muy bien contra un equipo con jugadores altos". dijo el DT, Ruben Amorim tras el cotejo.

"Es campeón del mundo y está acostumbrado a la presión"

Licha dejó impresionados y satisfechos por igual a los hinchas de los Diablos Rojos. Las redes sociales lo hicieron saber. "Lisandro Martínez, qué jugador. Extrañábamos mucho a este chico, así que se siente muy bien tenerlo de vuelta y jugando bien", dijo un usuario.

"¿Cómo regresa Lisandro Martínez de una lesión para convertirse instantáneamente en el mejor central de la liga?", se preguntó otro.

G9M2nISXQAEt2SS "Vamos Licha", tuiteó la cuenta oficial del Manchester United tras la victoria vs. Newcastle @ManUtd_Es

"Es bueno tener un jugador del que nunca tienes que preocuparte cuando tiene el balón. Y ese jugador es Lisandro Martínez", señalaron. Otro: "No sé si hicieron cambios defensivos en el minuto 88, pero sí sé que Lisandro Martínez es un guerrero. Se merece la ovación que merece". Y otro: "Es bueno tener de vuelta al Carnicero. Se le ha echado mucho de menos. Espero que no se lesione y recupere su mejor forma".

Hasta el propio Edwin van der Sar, histórico arquero del Manchester United, le dedicó halagos. Fue un contundente: "Gran capitán".

5526a1bb-9d17-4c5b-9cd3-9fe3fbf9a83d Licha no quiere perderse el Mundial 2026 FOTO NA: REUTERS/Agustin Marcarian.

Lisandro Martínez volvió como si nunca se hubiera ido. Con la fiereza que lo caracteriza, volvió a defender los colores rojos que hoy lo cobijan. El año que viene estará la posibilidad de defender los celestes y blancos. Depende de él.

