Desempleo y corrupción, los temas del gobierno de Milei que más preocupan a los argentinos

-valijas de Aeroparque (10 maletas traídas al paìs por un empresario cercano a los libertarios que no fueron revisadas)

-Andisgate (sobreprecios furiosos y pago de coimas en la compra de medicamentos por parte del Estado)

-la candidatura de José Luis Espert (el ex diputado nacional tuvo que ser "bajado" de una lista partidaria tras confesar que recibía fuertes sumas de dinero de un narco extraditado a Estados Unidos).

image Lucas Romero averiguó luces y sombras de los primeros 2 años de gobierno de Javier Milei

La economía de Milei arrojó algunas alegrías

Los argentinos (según demostraron tambièn en las urnas el 26/10, valoran la baja en la inflación a pesar de que la misma se mantuvo alta: 30 % anual.

Tambièn, la estabilidad de la economía y la baja del déficit fiscal.

Luego ,aparece la oportunidad de viajar que alcanzará en 2025 a 12 millones de compatriotas, contra apenas 6 millones de visitantes extranjeros debido al atraso cambiario que tiene la economía nacional.