urgente24
ACTUALIDAD desempleo > corrupción > Milei

INVESTIGACIÓN DE LUCAS ROMERO

Desempleo y corrupción, los temas del gobierno de Milei que más preocupan a los argentinos

En 3er lugar aparece el ajuste a jubilados y en 4ta posición los insultos del presidente. A favor de Milei están baja de inflación y estabilidad económica.

28 de diciembre de 2025 - 23:24
WhatsApp Image 2025-12-28 at 22.52.40

El analista político Lucas Romero, jefe de la firma Synopsis Consultores, preparó un gráfico que muestra cuales fueron las principales preocupaciones de los argentinos con respecto a los 2 primeros años de mandato de Javier Milei: desocupación y corrupción ocuparon los sitiales más destacados.

En el tercer escalón del podio 2 problemáticas relativas a los pasivos: " no atender a los jubilados" y "ajuste a los jubilados".

En cuarto término, las menciones fueron para los insultos que profiere el titular de la Casa Rosada.

Seguir leyendo

WhatsApp Image 2025-12-28 at 22.51.49
Corrupci&oacute;n y desempleo: los 2 temas que preocupan sobre Milei a los argentinos

Corrupción y desempleo: los 2 temas que preocupan sobre Milei a los argentinos

El ítem corrupción creció con fuerza en 2025 con respecto a 2024 por la difusión de distintos escándalos:

-$LIBRA (promoción de Milei de una cripto estafa),

-valijas de Aeroparque (10 maletas traídas al paìs por un empresario cercano a los libertarios que no fueron revisadas)

-Andisgate (sobreprecios furiosos y pago de coimas en la compra de medicamentos por parte del Estado)

-la candidatura de José Luis Espert (el ex diputado nacional tuvo que ser "bajado" de una lista partidaria tras confesar que recibía fuertes sumas de dinero de un narco extraditado a Estados Unidos).

image
Lucas Romero averigu&oacute; luces y sombras de los primeros 2 a&ntilde;os de gobierno de Javier Milei

Lucas Romero averiguó luces y sombras de los primeros 2 años de gobierno de Javier Milei

La economía de Milei arrojó algunas alegrías

Los argentinos (según demostraron tambièn en las urnas el 26/10, valoran la baja en la inflación a pesar de que la misma se mantuvo alta: 30 % anual.

Tambièn, la estabilidad de la economía y la baja del déficit fiscal.

Luego ,aparece la oportunidad de viajar que alcanzará en 2025 a 12 millones de compatriotas, contra apenas 6 millones de visitantes extranjeros debido al atraso cambiario que tiene la economía nacional. Luego ,aparece la oportunidad de viajar que alcanzará en 2025 a 12 millones de compatriotas, contra apenas 6 millones de visitantes extranjeros debido al atraso cambiario que tiene la economía nacional.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES