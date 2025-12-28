El analista político Lucas Romero, jefe de la firma Synopsis Consultores, preparó un gráfico que muestra cuales fueron las principales preocupaciones de los argentinos con respecto a los 2 primeros años de mandato de Javier Milei: desocupación y corrupción ocuparon los sitiales más destacados.
INVESTIGACIÓN DE LUCAS ROMERO
Desempleo y corrupción, los temas del gobierno de Milei que más preocupan a los argentinos
En 3er lugar aparece el ajuste a jubilados y en 4ta posición los insultos del presidente. A favor de Milei están baja de inflación y estabilidad económica.
En el tercer escalón del podio 2 problemáticas relativas a los pasivos: " no atender a los jubilados" y "ajuste a los jubilados".
En cuarto término, las menciones fueron para los insultos que profiere el titular de la Casa Rosada.
El ítem corrupción creció con fuerza en 2025 con respecto a 2024 por la difusión de distintos escándalos:
-$LIBRA (promoción de Milei de una cripto estafa),
-valijas de Aeroparque (10 maletas traídas al paìs por un empresario cercano a los libertarios que no fueron revisadas)
-Andisgate (sobreprecios furiosos y pago de coimas en la compra de medicamentos por parte del Estado)
-la candidatura de José Luis Espert (el ex diputado nacional tuvo que ser "bajado" de una lista partidaria tras confesar que recibía fuertes sumas de dinero de un narco extraditado a Estados Unidos).
La economía de Milei arrojó algunas alegrías
Los argentinos (según demostraron tambièn en las urnas el 26/10, valoran la baja en la inflación a pesar de que la misma se mantuvo alta: 30 % anual.
Tambièn, la estabilidad de la economía y la baja del déficit fiscal.