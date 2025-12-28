Aranceles de Trump en retroceso: BofA prevé desescalada en 2026

El director ejecutivo de Bank of America (BofA), Brian Moynihan, afirmó que espera una desescalada de los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump, marcando un posible punto de inflexión en la política comercial más agresiva que sacudió a la economía estadounidense en 2025, según publicó Bloomberg Línea.
En una entrevista grabada a principios de diciembre y emitida hoy, 28/12, en CBS News Face the Nation, Moynihan sostuvo que la fase de escalada arancelaria podría estar llegando a su fin, con tasas promedio de alrededor del 15% para la mayoría de los socios comerciales, y que el enfoque se movería hacia la reducción gradual de las tensiones comerciales. Explicó:
2025: un año marcado por aranceles y sacudidas económicas
Las tensiones comerciales comenzaron a intensificarse en 2025 cuando la administración Trump anunció un sistema arancelario generalizado que elevó la tasa media desde cerca del 2% pre-Trump hasta aproximadamente el 14-15% luego de una serie de gravámenes sobre importaciones de múltiples países.
Este aumento de barreras afectó tanto a las relaciones comerciales tradicionales como a la confianza empresarial. Muchas industrias globales vieron encarecer sus insumos y enfrentar incertidumbre en las cadenas de suministro, lo que contribuyó a una mayor volatilidad en los mercados financieros y presiones inflacionarias en varios sectores.
En este contexto, entidades como JPMorgan revisaron a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía estadounidense, incluso señalando la posibilidad de una recesión debido al impacto adverso de los aranceles sobre el comercio y la inversión.
El papel de las pequeñas empresas y la mano de obra
Moynihan también destacó en su entrevista que, aunque los aranceles siguen teniendo un impacto, otras preocupaciones han cobrado mayor relevancia para las pequeñas y medianas empresas. Temas como la disponibilidad de mano de obra y las políticas de inmigración están, según el CEO de BofA, en muchos casos por delante de los gravámenes como fuente de inquietud para los empresarios.
Esto sugiere que, incluso si la escalada arancelaria se modera en 2026, la incertidumbre estructural en la economía estadounidense persistirá, impulsando al mismo tiempo la necesidad de ajustes en políticas domésticas complementarias.
Un entorno global con efectos colaterales
Fuera de Estados Unidos, los efectos de la política arancelaria también han generado tensiones y reconfiguraciones en las relaciones comerciales. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que la economía mundial se ha mostrado sorprendentemente resiliente ante el aumento de barreras arancelarias, apoyada por el impulso de inversiones en inteligencia artificial y políticas de estímulo fiscal y monetario en varias economías avanzadas, según el mismo medio.
No obstante, el impacto completo de los aranceles todavía no se ha materializado por completo, y su efecto potencial en el crecimiento del comercio global y de los niveles de consumo podría intensificarse si no se amortiguan las tensiones.
Expectativas de 2026 y el camino hacia la normalización
El llamado de Moynihan a una reducción gradual de las barreras comerciales alimenta expectativas de que 2026 podría marcar un año de transición, donde la política arancelaria deje paso a negociaciones más constructivas y a una menor incertidumbre para los negocios globales.
Sin embargo, la transición será clave para la estabilidad económica. Una desescalada ordenada podría apoyar el crecimiento global y aliviar presiones inflacionarias, mientras que una continuación del conflicto comercial profundo podría mantener la volatilidad y las tensiones en los mercados internacionales.
