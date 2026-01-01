5 veces que la medicina nos sorprendió en 2025

Primera pastilla GLP-1 contra la obesidad

Todo 2025 se estuvo hablando de los medicamentos GLP-1 contra la obesidad. Y en 2026 los ojos seguirán puestos en este tipo de fármacos.

Hubo varios avances relacionados con estos medicamentos, pero uno de los más relevantes es la llegada de la píldora Wegovy, la primera pastilla GLP-1 para bajar de peso, de la mano de Novo Nordisk, los mismos creadores de Ozempic.

Los expertos creen que esta píldora marca un antes y un después en lo que a tratamientos contra la obesidad se refiere.

Aunado a esto, algunos medicamentos GLP-1 han mostrado avances prometedores para combatir otras afecciones.

Tratamiento contra el cáncer apoyado por la NASA

La NASA no sólo detecta cometas interestelares, observa agujeros negros y descubre exoplanetas, sino que además, ha contribuido en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer en el espacio para mejorar su efectividad.

En septiembre de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un tratamiento contra el cáncer en etapa temprana, de la mano de la NASA.

De acuerdo con la NASA, dicho tratamiento oncológico contó con el respaldo de investigadores a bordo de la Estación Espacial Internacional, y podría reducir costos y acortar los tiempos de tratamiento para los pacientes.

Una pionera terapia genética

Un niño de 3 años se convirtió, en 2025, en la primera persona del mundo que recibe una innovadora terapia génica contra una devastadora enfermedad: El síndrome de Hunter.

Hasta ahora mantiene sorprendidos a los médicos porque ha mostrado buenos progresos.

La primicia estuvo a cargo de un equipo médico del Hospital Real Infantil de Manchester, en Inglaterra, que logró frenar la enfermedad alterando las células madre del niño mediante terapia genética.

Trasplantes de órganos de cerdos modificados

En 2025, en un experimento histórico para la medicina y la ciencia, científicos anunciaron que, por primera vez, hicieron un trasplante de un pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral.

Es lo que se conoce como xenotrasplante y consiste en trasplantar células, tejidos u órganos de una especie animal a un ser humano.

Otro hito registrado fue el primer hígado de cerdo modificado genéticamente trasplantado a un paciente humano vivo, un hombre con enfermedad hepática causada por hepatitis B y cáncer de hígado. Sobrevivió 171 días con el hígado de cerdo.

Con estos avances, los científicos creen que trasplantar órganos de cerdo modificados a personas está cada vez más cerca de ser una realidad.

