¿Cuáles fueron los principales logros de Messi en un año 2025 donde jugó eliminatorias para Estados Unidos 2026, varios torneos en USA y el Mundial de Clubes?
GOLEADOR INSACIABLE
Lionel Messi: 5 grandes logros en 2025 y 5 importantes desafíos para el 2026
La “pulga” cierra un muy buen balance de 12 meses a los 38 años. Messi se muestra intacto para los desafíos del año mundialista que se avecina.
5 nuevos hitos del astro argentino en 2025
1-Ganar una eliminatoria sudamericana con Brasil entre los competidores.
Messi nunca había podido ganar una clasificación subcontinental superando a la verde-amarelha.
Hubo una goleada con baile 4 a 1 en el Monumental que no tiene precedentes.
2-Ganar una MLS en Estados Unidos
En 2025, llegó la primer título en la Major League Soccer junto a un conjunto plagado de argentinos: al técnico Javier Mascherano se sumaron los arqueros Oscar Ustari y Rocco Ríos Novo; los defensores Tomás Avilés, Héctor David Martínez, Gonzalo Luján y Marcelo “Chelo” Weigandt; los mediocampistas Federico Redondo y Tadeo Allende.
3-Descontarle 8 goles a Cristiano Ronaldo
En su duelo personal con el portugués para ser el máximo artillero de la historia, Messi logró reducir la ventaja del luso durante 2025.
Se ubicó el crack santafesino como quinto anotador mundial con un total de 46 goles en su cuenta personal mientras que Cristiano fue décimo con 38.
4-Consolidarse como el más ganador de la historia
Las copas y torneos logrados en Estados Unidos lo llevaron a un total de 47 trofeos combinando sus logros entre clubes y selecciones:
-6 con la Selección Argentina,
-35 con el Barcelona,
-3 con el PSG
-3 con el Inter Miami.
5-Pasar a segunda ronda en el Mundial de Clubes
Contra todos los pronósticos, el Inter de Miami, que entró al torneo “por la ventana” gracias a un capricho del titular de la FIFA, Gianni Infantino, logró superar la fase de grupos.
Luego, cayó contra el subcampeón del certamen (y campeón de la Champions de Europa), el París Saint-Germain.
Los 5 grandes desafíos de Messi para 2026
1-Ser el primer jugador (junto con Cristiano Ronaldo) en disputar 6 mundiales
Debutó en Alemania 2006 (cuartos de final), luego Sudáfrica 2010 (cuartos de final); Brasil 2014 (final), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (campeón).
2-Ser goleador de una Copa del Mundo
El rosarino estuvo cerca de consagrarse goleador del mundial de Qatar ya que anotó en 7 ocasiones (3 de jugada y 4 de penal).
Lo sufrieron Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia (2).
Pero, fue superado por su ex compañero en el París Saint-Germain, Kylian Mbappé, quien logró 8 anotaciones (3 de ellas contra Argentina, en la final).
Hasta el momento, solamente dos argentinos han obtenido este galardón: Guillermo Stabile (Uruguay 1930, 8 tantos) y Mario Kempes (Argentina 78, 6 anotaciones).
3-Superar a Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales
El alemán (varias veces verdugo de la Argentina) es el máximo tanteador en citas mundialistas: 16 gritos. Se retiró hace varios años de la práctica profesional.
Luego se encuentra el brasileño Ronaldo (campeón del mundo en 2002) con 15 y el germano Gerd Muller con 14 (campeón del mundo 1974).
Con 13 están Messi y el mítico francés Just Fontaine (jugó solamente 6 partidos en 1958).
4--Ganar el Premio Puskas
Se trata de la distinción al mejor gol de la temporada en certámenes de FIFA.
A pesar de que Lionel marcó casi 900 tantos, nunca fue escogido para ganar una categoría donde se han destacado ya 3 argentinos; Erik Lamela, Alejandro Garnacho y Santiago Montiel.
5-Hacer un gol olímpico
Aunque parezca increíble, el capitán de la selección argentina jamás consiguió una anotación directa desde el punto que marca la esquina (corner).
Lo ha intentado muchas veces y estuvo muy cerca pero nunca se materializó esa “jugada mágica”.