Lionel Messi: 5 grandes logros en 2025 y 5 importantes desafíos para el 2026

En 2025, llegó la primer título en la Major League Soccer junto a un conjunto plagado de argentinos: al técnico Javier Mascherano se sumaron los arqueros Oscar Ustari y Rocco Ríos Novo; los defensores Tomás Avilés, Héctor David Martínez, Gonzalo Luján y Marcelo “Chelo” Weigandt; los mediocampistas Federico Redondo y Tadeo Allende.

Vencieron 3-1 a Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Florida en la final. Su participación fue clave en los Playoffs anotando goles y repartiendo asistencias. En la final, fue artífice del 1-0 y asistió en el 2-1 y 3-1 de los suyos.

image Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

3-Descontarle 8 goles a Cristiano Ronaldo

En su duelo personal con el portugués para ser el máximo artillero de la historia, Messi logró reducir la ventaja del luso durante 2025.

Se ubicó el crack santafesino como quinto anotador mundial con un total de 46 goles en su cuenta personal mientras que Cristiano fue décimo con 38.

En la “carrera hacia los 1.000”, la pulga suma 896 goles y 407 asistencias en 1,137 entre clubes y selección. Por su parte, Ronaldo se impone con 956 anotaciones y 260 asistencias en 1,300 partidos. -Consolidarse como el más ganador de la historia

4-Consolidarse como el más ganador de la historia

Las copas y torneos logrados en Estados Unidos lo llevaron a un total de 47 trofeos combinando sus logros entre clubes y selecciones:

-6 con la Selección Argentina,

-35 con el Barcelona,

-3 con el PSG

-3 con el Inter Miami.

Embed - Mejores goles y jugadas de Leo Messi en el Mundial de Clubes FIFA 2025™ | Resumen y highlights

5-Pasar a segunda ronda en el Mundial de Clubes

Contra todos los pronósticos, el Inter de Miami, que entró al torneo “por la ventana” gracias a un capricho del titular de la FIFA, Gianni Infantino, logró superar la fase de grupos.

Luego, cayó contra el subcampeón del certamen (y campeón de la Champions de Europa), el París Saint-Germain.

Los 5 grandes desafíos de Messi para 2026

image Messi se prepara para su 6to mundial

1-Ser el primer jugador (junto con Cristiano Ronaldo) en disputar 6 mundiales

Debutó en Alemania 2006 (cuartos de final), luego Sudáfrica 2010 (cuartos de final); Brasil 2014 (final), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (campeón).

image 2 que lograron ser goleadores en un mundial (Stábile y Kempes) y 2 que estuvieron cerca (Maradona y Messi)

2-Ser goleador de una Copa del Mundo

El rosarino estuvo cerca de consagrarse goleador del mundial de Qatar ya que anotó en 7 ocasiones (3 de jugada y 4 de penal).

Lo sufrieron Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia (2).

Pero, fue superado por su ex compañero en el París Saint-Germain, Kylian Mbappé, quien logró 8 anotaciones (3 de ellas contra Argentina, en la final).

Hasta el momento, solamente dos argentinos han obtenido este galardón: Guillermo Stabile (Uruguay 1930, 8 tantos) y Mario Kempes (Argentina 78, 6 anotaciones).

image Miroslav Klose, goleador histórico de los mundiales

3-Superar a Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales

El alemán (varias veces verdugo de la Argentina) es el máximo tanteador en citas mundialistas: 16 gritos. Se retiró hace varios años de la práctica profesional.

Luego se encuentra el brasileño Ronaldo (campeón del mundo en 2002) con 15 y el germano Gerd Muller con 14 (campeón del mundo 1974).

Con 13 están Messi y el mítico francés Just Fontaine (jugó solamente 6 partidos en 1958).

Messi debería meter 4 tantos en 2026 y esperar que Kylian (12) no vuelva a perforar redes como en Qatar y Rusia.

Embed - El GOLAZO de CHILENA de SANTIAGO MONTIEL que le hizo GANAR el PREMIO PUSKAS

4--Ganar el Premio Puskas

Se trata de la distinción al mejor gol de la temporada en certámenes de FIFA.

A pesar de que Lionel marcó casi 900 tantos, nunca fue escogido para ganar una categoría donde se han destacado ya 3 argentinos; Erik Lamela, Alejandro Garnacho y Santiago Montiel.

Embed - Casi gol olímpico de Leo Messi ante Paraguay

5-Hacer un gol olímpico

Aunque parezca increíble, el capitán de la selección argentina jamás consiguió una anotación directa desde el punto que marca la esquina (corner).

Lo ha intentado muchas veces y estuvo muy cerca pero nunca se materializó esa “jugada mágica”.