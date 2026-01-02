Copa Africana: Quien es el DT argentino que hizo historia en la competición

De esta forma disputarán un partido de eliminación directa de un torneo importante por primera vez en su historia, y ese además será el más importante del fútbol de Tanzania, ya que su rival es el máximo candidato a ganar la Copa Africana de Naciones.

El domingo 4 de enero a las 13hs de Argentina Tanzania enfrentará por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones nada más y nada menos que a Marruecos, candidato número 1 a ganar la competición. Primero porque es el local, segundo porque es la selección numeró 1 en África, y además semifinalista en el último Mundial.

Ahora Miguel Gamondi y Tanzania irán por el milagro ante Marruecos en lo que será el partido más importante en la historia del fútbol de Tanzania, todo el país estará mirando, y el DT argentino puede ser el artífice de otro milagro.

image Miguel Gamondi, entrenador argentino de la selección de Tanzania.

La trayectoria de Miguel Gamondi

Miguel Gamondi tiene 59 años y nació en Olavarría. Fue preparador físico en las inferiores de Boca, Racing San Martín de Tucumán y en la selección absoluta de Burkina Faso. Luego de eso se unió al cuerpo técnico de Ángel Cappa, siendo su ayudante en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica allá por el 2005.

Tras eso se convirtió en entrenador principal y ya lleva 11 equipos dirigidos en África y 2 en Emiratos Árabes. Ahora está a cargo de la Selección de Tanzania luego del despido del entrenador anterior por no haber clasificado al Mundial. Gamondi llegó en noviembre, sin conocer el equipo y ya se metió en la historia del fútbol de Tanzania como el primer entrenador en clasificarlos en un torneo grande a octavos de final. Si produce el milagro de vencer a Marruecos, en cuartos habrá otro gigante, Sudáfrica o Camerún.

