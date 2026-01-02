Así como dicen que hay un futbolista brasilero en cada equipo pasa con los entrenadores argentinos, si uno va a un continente seguro hay un DT de nuestro país dirigiendo en algún seleccionado desconocido. Así es el caso de Miguel Gamondi, entrenador argentino que acaba de alcanzar un record con la selección de Tanzania en la Copa Africana.
EL HOMBRE MILAGRO
Copa Africana: Quien es el DT argentino que hizo historia en la competición
Miguel Gamondi es el entrenador que acaba de lograr algo histórico con la selección de Tanzania en la Copa Africana, hace un mes que asumió.
El DT argentino que llevó a Tanzania a la gloria
Tanzania es una nación del este de áfrica, limita con otros 8 países africanos, y futbolísticamente no ha logrado grandes cosas. Al Mundial jamás fue y eso está lejos, más allá de que se ampliaron los cupos a 48 equipos, puede llegar a tener alguna chance si son 64 en 2030. Su mayor logro fue haber disputado 3 Copa Africana de Naciones y estar jugando la 4º y logrando un hecho histórico.
Con este resumen vemos que no es una de las grandes potencias de África y que lograr algo importante es difícil. Pero un entrenador argentino logró lo impensado, y si uno ve que hace poco más de un mes que asumió es casi un reto imposible lo logrado. Su nombre es Miguel Gamondi.
Miguel Gamondi y el seleccionado de Tanzania cayeron en el grupo “C” junto a Nigeria, Túnez y Uganda. El primer partido fue derrota ajustada 2-1 ante Nigeria, una potencia continental. Luego inició ganando los juegos ante Túnez y Uganda pero terminaron en empate 1 a 1. A pesar de no haber ganado lograron un milagro.
Con esos dos puntos y la diferencia de -1 gol se metieron como uno de los mejores terceros y clasificaron por primera vez en su historia a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, ya que en las otras 3 participaciones fue eliminado en fase de grupos. Miguel Gamondi y Tanzania lograron el milagro.
De esta forma disputarán un partido de eliminación directa de un torneo importante por primera vez en su historia, y ese además será el más importante del fútbol de Tanzania, ya que su rival es el máximo candidato a ganar la Copa Africana de Naciones.
El domingo 4 de enero a las 13hs de Argentina Tanzania enfrentará por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones nada más y nada menos que a Marruecos, candidato número 1 a ganar la competición. Primero porque es el local, segundo porque es la selección numeró 1 en África, y además semifinalista en el último Mundial.
Ahora Miguel Gamondi y Tanzania irán por el milagro ante Marruecos en lo que será el partido más importante en la historia del fútbol de Tanzania, todo el país estará mirando, y el DT argentino puede ser el artífice de otro milagro.
La trayectoria de Miguel Gamondi
Miguel Gamondi tiene 59 años y nació en Olavarría. Fue preparador físico en las inferiores de Boca, Racing San Martín de Tucumán y en la selección absoluta de Burkina Faso. Luego de eso se unió al cuerpo técnico de Ángel Cappa, siendo su ayudante en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica allá por el 2005.
Tras eso se convirtió en entrenador principal y ya lleva 11 equipos dirigidos en África y 2 en Emiratos Árabes. Ahora está a cargo de la Selección de Tanzania luego del despido del entrenador anterior por no haber clasificado al Mundial. Gamondi llegó en noviembre, sin conocer el equipo y ya se metió en la historia del fútbol de Tanzania como el primer entrenador en clasificarlos en un torneo grande a octavos de final. Si produce el milagro de vencer a Marruecos, en cuartos habrá otro gigante, Sudáfrica o Camerún.
