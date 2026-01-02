Tibia postura del PRO ante el DNU sobre Inteligencia

Además, el PRO resaltó que “uno de los puntos que a destacar como claramente positivo es la integración y unificación de bases de datos estatales”.

“Esta modernización era una deuda histórica: Argentina se encontraba décadas atrasada en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional. Asimismo, recordamos que el tratamiento de esos datos no es discrecional, sino que se encuentra estrictamente limitado y regulado por las leyes de protección de datos personales vigentes, que establecen de forma taxativa sus usos permitidos”, destacó el bloque.

En tanto, enfatizó: “Por ello, no advertimos riesgos legales en la integración de información, siempre que se aplique dentro del marco normativo existente. La Ley 25.520 fue sancionada en el año 2001. Han pasado 25 años desde su promulgación, y el mundo —junto con sus amenazas y desafíos— ha cambiado de forma radical”.

“La Argentina no es ajena a esa transformación, lo que confirma la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural e integral del sistema de inteligencia nacional. Reafirmamos nuestro compromiso con una inteligencia moderna, profesional, sometida a la ley, con controles democráticos sólidos y al servicio exclusivo de la seguridad de los argentinos. Seguiremos analizando la normativa complementaria y los protocolos que el Poder Ejecutivo dicte en los próximos días, y una vez que contemos con esa información, expresaremos nuestra postura final con la seriedad que el tema exige”, agregó la bancada.

