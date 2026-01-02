Mientras la oposición cuestiona duramente el DNU que modificó la Ley de Inteligencia, el PRO emitió un comunicado para expresar su postura, que resulta un tanto 'tibia': evitó un respaldo concreto a los cambios dispuestos por Javier Milei aunque destacó algunas modificaciones "positivas", a la espera de la letra chica.
"PRUDENTES"
Tibia postura del PRO ante el DNU sobre Inteligencia
El bloque PRO de Diputados emitió un comunicado expresando su postura sobre el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. Apoyaron, pero con ciertos reparos.
“Desde el Bloque del PRO conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520”, inició el bloque de Diputados amarillo.
“Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”, agregaron.
Luego, la bancada que conduce Cristian Ritondo defendió que "la modificación de la ley de Inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos”.
“En ese sentido, entendemos que no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino. Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función”, subrayó el espacio.
Además, el PRO resaltó que “uno de los puntos que a destacar como claramente positivo es la integración y unificación de bases de datos estatales”.
“Esta modernización era una deuda histórica: Argentina se encontraba décadas atrasada en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional. Asimismo, recordamos que el tratamiento de esos datos no es discrecional, sino que se encuentra estrictamente limitado y regulado por las leyes de protección de datos personales vigentes, que establecen de forma taxativa sus usos permitidos”, destacó el bloque.
En tanto, enfatizó: “Por ello, no advertimos riesgos legales en la integración de información, siempre que se aplique dentro del marco normativo existente. La Ley 25.520 fue sancionada en el año 2001. Han pasado 25 años desde su promulgación, y el mundo —junto con sus amenazas y desafíos— ha cambiado de forma radical”.
“La Argentina no es ajena a esa transformación, lo que confirma la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural e integral del sistema de inteligencia nacional. Reafirmamos nuestro compromiso con una inteligencia moderna, profesional, sometida a la ley, con controles democráticos sólidos y al servicio exclusivo de la seguridad de los argentinos. Seguiremos analizando la normativa complementaria y los protocolos que el Poder Ejecutivo dicte en los próximos días, y una vez que contemos con esa información, expresaremos nuestra postura final con la seriedad que el tema exige”, agregó la bancada.
