Con el inicio del año, los ahorristas volvieron a hacer la misma pregunta de siempre, pero con más urgencia que nunca, dónde poner los pesos para que no se evaporen. El plazo fijo vuelve a ocupar un lugar central y los bancos salen a competir con tasas que, lejos de ser homogéneas, muestran una brecha cada vez más marcada.
PELEA DE DEPÓSITOS
Plazo fijo: Los bancos juegan sucio y pagan hasta 28% mientras otros te hacen perder plata
El plazo fijo volvió a ser protagonista y los bancos están lejos de jugar todos con las mismas reglas.
Mientras algunas entidades tradicionales ofrecen rendimientos moderados, otros bancos, sobre todo los digitales y regionales, suben la apuesta y prometen tasas que rozan el 28% anual para depósitos a 30 días. La diferencia es grande y para muchos, puede significar varios miles de pesos de ganancia o pérdida en apenas un mes.
¿Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo a 30 días en pesos?
En la primera rueda del año, los principales bancos del sistema financiero informaron sus tasas nominales anuales para plazos fijos tradicionales. Entre las entidades más grandes, el Banco de la Nación Argentina y Banco Macro se ubican en el lote alto con una TNA del 23,5%. Banco Credicoop los sigue de cerca con un 23%, mientras que el Banco Provincia ofrece un 22%.
Más atrás aparecen Banco Galicia, Santander y BBVA, todos con una tasa del 21%, un rendimiento que muchos ahorristas consideran ajustado frente a la inflación proyectada. En el fondo de la tabla se posiciona el Banco Ciudad, con apenas un 20,5%.
La diferencia entre estas tasas se traduce directamente en el bolsillo. Un depósito de un millón de pesos puede rendir cerca de $16.800 en un banco con tasa baja o superar los $22.000 en una entidad más agresiva.
Plazo fijo y bancos: Quiénes lideran el ranking de tasas más altas
La sorpresa no viene de los bancos tradicionales, sino de las entidades más chicas y digitales. Bancos como Bica, CMF, Meridian, VOII y Reba ofrecen una TNA del 28%, una cifra que los coloca claramente por encima del promedio del sistema.
También se destacan Banco del Sol con 27,5%, Banco Provincia de Córdoba y Banco Macro en algunas modalidades con 27%, y Banco Mariva, que se suma a ese pelotón competitivo. En estos casos, el rendimiento mensual por un millón de pesos supera los $22.000 y puede llegar a los $23.000.
Los bancos más chicos necesitan captar depósitos y para eso apelan al incentivo más directo, pagar más interés.
¿Conviene hacer plazo fijo en bancos donde no sos cliente?
Una de las novedades más relevantes es que muchos bancos permiten constituir plazos fijos sin ser cliente. Bancos como Bica, CMF, Comafi, VOII, Meridian y Reba habilitan plazos fijos a no clientes con tasas iguales o incluso superiores a las que ofrecen a su propia cartera. El trámite suele ser 100% online y en pocos pasos, lo que facilita la migración de ahorros en busca de mayor rendimiento.
Plazo fijo y bancos tradicionales: ¿Por qué pagan menos?
Los bancos grandes juegan otra partida. Con una base de clientes sólida y mayor volumen de depósitos, no necesitan salir a seducir con tasas extremas. Además, muchas de estas entidades ofrecen otros beneficios asociados, como paquetes de servicios, tarjetas, descuentos o acceso a créditos.
Sin embargo, esa estrategia tiene un costo en términos de plazo fijo, el rendimiento suele quedar por debajo de la inflación esperada. Para muchos ahorristas, eso equivale a perder poder adquisitivo mes a mes.
¿Cómo influye la inflación en la decisión de hacer plazo fijo en bancos?
El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para resguardar pesos a corto plazo, pero su efectividad depende directamente de la inflación. Si la suba de precios supera la tasa de interés, el ahorrista pierde.
Por eso, cada punto porcentual cuenta. La diferencia entre una TNA del 21% y una del 28% no es solo un número, también es la frontera entre empatarle a la inflación o quedar claramente por detrás.
Por esto, los bancos ajustan sus tasas mirando de reojo las decisiones del Banco Central y las expectativas del mercado. La competencia se intensifica cuando los pesos escasean y todos quieren atraer liquidez.
Qué mirar antes de elegir plazo fijo entre bancos
Más allá de la tasa, los especialistas recomiendan analizar algunos puntos como por ejemplo si el banco está regulado por el BCRA, si permite cancelación anticipada, cómo es la operatoria digital y si existen costos ocultos.
El Banco Central publica diariamente las tasas informadas por cada entidad, lo que permite comparar con información oficial y actualizada. Esa transparencia empuja a los bancos a competir y beneficia directamente al ahorrista.
