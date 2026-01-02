Gestión de subsidios: Nueva web para tramitar beneficios en luz y gas

Quienes cumplen con los requisitos acceden a una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que el resto abona el costo pleno del servicio.

Refrescadas las novedades agreguemos que el Ministerio de Economía lanzó una nueva web que permite acceder a toda la información vinculada al otorgamiento de subsidios energéticos:

https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

En ella, los usuarios podrán consultar si reciben asistencia, así como realizar reclamos

Los que ya figuran en el anterior Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben realizar nuevamente el procedimiento.

Aquellos que utilizan garrafas o eran beneficiarios del anterior Programa Hogar necesitan inscribirse para acceder al subsidio bajo la nueva modalidad.

para acceder al subsidio bajo la nueva modalidad. Quienes residan en algunas localidades específicas de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz Formosa y Chubut, tendrán que completar la inscripción al registro.

Para ver las ciudades, deberán acceder a la página oficial de la secretaría de Energía. Lo mismo ocurrirá para los ciudadanos que percibían la Tarifa Social de Gas.

Ahorro en la factura de luz: Los trucos que bajan el gasto sin pasar calor en verano La nueva Web ayudará a tramitar beneficios en tarifas de luz y gas

Cómo funciona la nueva página

El sitio web oficial cuenta con las tres opciones

Consultar si recibís el subsidio : la gestión se canaliza a través de la app Mi Argentina. Para ello, el usuario necesitará tener una cuenta, con su CUIL y una contraseña.

: la gestión se canaliza a través de la app Mi Argentina. Para ello, el usuario necesitará tener una cuenta, con su CUIL y una contraseña. Consultar la solicitud del subsidio : el sistema solicitará el número de gestión y del Documento Nacional de Identidad (DNI), así como el mail de la persona.

: el sistema solicitará el número de gestión y del Documento Nacional de Identidad (DNI), así como el mail de la persona. Solicitar una revisión: este trámite está orientado a usuarios que consideran que se debe revisar y analizar nuevamente su situación particular respecto a su acceso al subsidio. En cuanto a los requisitos, deberá contar con el número de gestión de la solicitud original. Dicha información puede encontrarse en Mi Argentina o en el correo electrónico.

Para realizar trámites o consultas, Energía recomienda contar con la siguiente información:

Número de medidor y número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, disponibles en la factura de energía eléctrica y gas por red.

Último ejemplar del DNI vigente.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y

Una dirección de correo electrónico personal de uso frecuente.

