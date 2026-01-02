La otra cara de Kylian Mbappé: Jonathan Anderson presenta su primera gran campaña de 2026 en Dior

Ese nuevo lenguaje también se extiende a los accesorios, que dejan de cumplir un rol secundario para ganar peso propio dentro del relato. El Lady Dior reaparece en versiones intervenidas con borlas (incluida una edición especial desarrollada junto a la artista Sheila Hicks), mientras que los Book Tote, que ganaron protagonismo en los últimos desfiles de la marca, se presentan bordados con referencias literarias. En la línea masculina se suma el bolso Normandie, y para mujer asoman modelos como Cigale, Crunchy y Diorly, piezas que refuerzan la idea de tactilidad y objeto vivido que recorre toda la campaña. Más que buscar el golpe inmediato, Dior parece volver a una noción de iconicidad sobria, donde la simpleza (a veces apenas desplazada o levemente desfasada) se convierte en valor central y permite construir una familia de accesorios reconocible, consistente y con proyección en el tiempo.

Números, contexto y el desafío de crecer

Detrás del giro estético y del nuevo lenguaje creativo, Christian Dior también enfrenta un escenario económico más exigente. En el primer trimestre de 2025, la compañía reportó ingresos por 20.300 millones de euros, lo que representó una caída interanual del 2%, un dato que se reflejó en una baja cercana al 7% en el valor de sus acciones tras la presentación de estos resultados. El desempeño fue dispar a nivel global, con mercados que mostraron signos de desaceleración y otros que aportaron mayor dinamismo a partir del turismo internacional.

Embed - NOIR on Instagram: "New Year, New Dior. @jonathan.anderson acaba de lanzar la campaña de verano completa. Con Greta Lee, Sunday Rose Kidman-Urban, Kylian Mbappé, Pola Kirscher y Louis Garrel. Videos vía: @jonathan.anderson @dior #noircommunity" View this post on Instagram

En ese contexto, la apuesta por una nueva etapa creativa adquiere una lectura estratégica más amplia. La llegada de Jonathan Anderson, la unificación de las líneas femenina y masculina y el foco renovado en categorías clave como bolsos y accesorios no solo buscan redefinir la identidad de Dior, sino también reactivar el deseo, ampliar audiencias y sostener el crecimiento en el mediano plazo. Más que acelerar el ritmo o perseguir impactos inmediatos, la casa parece optar por una construcción más sólida y reconocible, donde la creatividad vuelve a ser una herramienta central para reforzar posicionamiento y negocio.

Más notas de Urgente24:

Chrome Hearts apuesta a hoteles y compra Surfrider, operación top de Malibú

'El diablo viste a la moda 2': El tráiler confirma que el poder nunca pasa de moda

Giorgio Armani dejó todo atado: Quién gana y quién pierde según su testamento

Matthieu Blazy toma las riendas de Chanel: ¿Qué significa para el mundo de la moda?

Los 60 de Monica Bellucci: El ícono de belleza que hace suspirar al cine y la moda