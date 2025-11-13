Después de casi 20 años, Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven a cruzarse en El diablo viste a la moda 2, y el mundo fashionista ya está en modo alerta. Pero esta vez, la pelea no es por un par de tacos ni por una portada: la moda cambió, el poder también, y Miranda Priestly no piensa quedarse afuera.
TIEMBLAN VOGUE Y TIKTOK
'El diablo viste a la moda 2': El tráiler confirma que el poder nunca pasa de moda
Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven afiladas en "El diablo viste a la moda 2". Nuevos jefes, viejos rencores y un infierno donde el poder ya no se viste igual.
Meryl Streep vuelve como Miranda (y no piensa perder)
El primer adelanto de El diablo viste a la moda 2, publicado ayer, dejó claro que el infierno del glamour sigue igual de despiadado, aunque los tiempos cambiaron. Suena "Vogue" de Madonna mientras una mujer de tacos rojos camina por los pasillos de la revista Runway.
Las cámaras siguen cada paso, los flashes revientan, y cuando las puertas del ascensor se cierran, aparece Meryl Streep con esa mirada que congela almas, justo antes de que Anne Hathaway meta la mano y se sume a la escena. Streep la mira y dice: "Ya era hora". Corte a negro. Fin del avance. Y todos los fanáticos, de rodillas.
Según Variety, la historia pone a Miranda Priestly en plena crisis de poder: la caída de las revistas tradicionales, la competencia de las redes y el dominio de las marcas de lujo que manejan el negocio desde la pauta. Emily Blunt vuelve como Emily Charlton, ahora convertida en una empresaria que tiene en sus manos los dólares publicitarios que Miranda necesita para mantener viva Runway. En otras palabras, la mujer que antes corría por los pasillos hoy tiene el poder de decirle "no" a su exjefa.
La primera película, basada en la novela de Lauren Weisberger, ya era una especie de espejo de Vogue y de la mismísima Anna Wintour, pero el reflejo ahora es más oscuro. Las revistas ya no dictan tendencia: los influencers lo hacen con un posteo. El poder se mudó de la redacción al algoritmo, y ese cambio va a ser el corazón del conflicto.
Lo interesante es que El diablo viste a la moda 2 no parece tanto una secuela sino una reflexión sobre cómo pasa el tiempo: ¿qué pasa cuando las mujeres que crearon imperios profesionales tienen que negociar su lugar en un sistema que ya no las necesita?
Poder, trabajo y moda: los nuevos demonios
A esta nueva entrega regresa el elenco original (Streep, Hathaway, Blunt y Stanley Tucci), pero también se suman Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Kenneth Branagh y Caleb Hearon, entre otros, según confirmaron Deadline y Variety.
Branagh interpretará al nuevo marido de Miranda, y se espera que la historia avance 10 años después del final original, cuando Andy Sachs (el personaje de Hathaway) había dejado el mundo de la moda para trabajar como periodista.
Anne Hathaway, que hoy es prácticamente una figura del feminismo mainstream en Hollywood, subió a TikTok un video con el texto "Heading to werk #dwp2" (en español, "yendo a trabajar"), usando el mítico suéter cerúleo. Aunque más allá del chiste, su guiño resume lo que muchos quieren ver: una Andy distinta, más plantada, más adulta y menos dispuesta a bajar la cabeza.
Disney y 20th Century Studios confirmaron que el estreno será el 1° de mayo de 2026, Día del Trabajador, en Estados Unidos (aunque en Argentina, según Cines Argentinos, habrá que esperar bastante más: 28 de mayo). No parece casual, dado que El diablo viste a la moda 2 va a hablar, en el fondo, de eso: del trabajo, del costo de tener poder y de lo que pasa cuando ese poder se agota.
La primera película nos enseñó que "un millón de chicas matarían por ese trabajo". Pero esta secuela, en cambio, parece preguntar otra cosa más dura y actual: ¿quién todavía quiere vivir para trabajar en un sistema que ya ni siquiera garantiza prestigio? Miranda sigue siendo el diablo, pero esta vez el infierno está en Internet. Y el poder, como la moda, nunca pasa de moda.
