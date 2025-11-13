'El diablo viste a la moda 2': El tráiler confirma que el poder nunca pasa de moda

image Andy y Emily regresan, pero ahora las reglas del juego cambiaron por completo.

Lo interesante es que El diablo viste a la moda 2 no parece tanto una secuela sino una reflexión sobre cómo pasa el tiempo: ¿qué pasa cuando las mujeres que crearon imperios profesionales tienen que negociar su lugar en un sistema que ya no las necesita?

Poder, trabajo y moda: los nuevos demonios

A esta nueva entrega regresa el elenco original (Streep, Hathaway, Blunt y Stanley Tucci), pero también se suman Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Kenneth Branagh y Caleb Hearon, entre otros, según confirmaron Deadline y Variety.

image El elenco original vuelve con nuevos nombres y un tono más adulto. La secuela plantea cuánto vale el éxito cuando el sistema que lo premiaba ya no existe.

Branagh interpretará al nuevo marido de Miranda, y se espera que la historia avance 10 años después del final original, cuando Andy Sachs (el personaje de Hathaway) había dejado el mundo de la moda para trabajar como periodista.

Anne Hathaway, que hoy es prácticamente una figura del feminismo mainstream en Hollywood, subió a TikTok un video con el texto "Heading to werk #dwp2" (en español, "yendo a trabajar"), usando el mítico suéter cerúleo. Aunque más allá del chiste, su guiño resume lo que muchos quieren ver: una Andy distinta, más plantada, más adulta y menos dispuesta a bajar la cabeza.

Disney y 20th Century Studios confirmaron que el estreno será el 1° de mayo de 2026, Día del Trabajador, en Estados Unidos (aunque en Argentina, según Cines Argentinos, habrá que esperar bastante más: 28 de mayo). No parece casual, dado que El diablo viste a la moda 2 va a hablar, en el fondo, de eso: del trabajo, del costo de tener poder y de lo que pasa cuando ese poder se agota.

La primera película nos enseñó que "un millón de chicas matarían por ese trabajo". Pero esta secuela, en cambio, parece preguntar otra cosa más dura y actual: ¿quién todavía quiere vivir para trabajar en un sistema que ya ni siquiera garantiza prestigio? Miranda sigue siendo el diablo, pero esta vez el infierno está en Internet. Y el poder, como la moda, nunca pasa de moda.

