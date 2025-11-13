Flavio Azzaro vs Andrés Ducatenzeiler: ¿Será el fin definitivo de la amistad?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/derechazoar/status/1988265254132781433&partner=&hide_thread=false "ESPINOZA ES CANICHE DE TOVICOCHINO": El ex DT prendió fuego a Fernando Espinoza y afirmó que desde la AFA tuvieron que mandarlo a callar al árbitro para que no divulgue todas las mafias del arbitraje argentino. pic.twitter.com/sgtaAXqLRi — Derechazo (@derechazoar) November 11, 2025

¿Cómo llegó a Flavio Azzaro vs Andrés Ducatenzeiler?

Luego de este altercado, Caruso Lombardi fue invitado a CEF (Cuidemos el Fútbol), programa emblema de AZZ, canal de Flavio Azzaro.

El periodista Adrián Sánchez le preguntó por que cree que personas como Andrés Ducatenzeiler (Duka) o Pablo Carrozza le pegan.

El ex entrenador de San Lorenzo y Racing contestó: "Son caniches del streaming y del que maneja toda la pelotita. Son caniches de Tovicochino"

El ex presidente de Independiente, lejos de quedarse callado, le contestó a Caruso: "te hicieron entrar como un gil".

Pero además, apuntó contra CEF: "Paka Paka te hizo entrar como un gil y dijiste cosas que no deberías decir nunca"

Pero lo que más le molestó a Flavio Azzaro fue cuando Duka dijo: "te hicieron entrar unos nenitos que hacen un programa de televisión. Bancados por la Cámpora, bancado por Mauricio Macri".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ciudadanodukaok/status/1988342955380441309&partner=&hide_thread=false TERMINASTE SIENDO EL MAS GIL DE TODOS CARUSO !!!! CAISTE EN LA TRAMPA DE UNOS PIBITOS DE PAKA PAKA …. pic.twitter.com/3DtffuOwAy — Duka (@ciudadanodukaok) November 11, 2025

CEF tiene publicidad tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la Ciudad. De igual manera, Azzaro decidió contestarle a Duka en su programa "No Podemos Perder".

Entre varias cosas, Azzaro arremetió contra el ex presidente del Rojo y le dijo :"Duka, uando vos decís que a este canal lo banca La Cámpora y Macri, ahí ya te estás metiendo con algo que es personal"

Luego, le preguntó: "Duka, ¿vos realmente pensás que estoy comprado por Macri?".

Lo cierto es que Azzaro le contestó a Ducantezeiler porque consideró que hay cuestiones "morales" que no podía dejar pasar.

No es la primera vez que hay un cruce entre ambos. ¿Será este el final definitivo de la amistad?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FlavioAzzaro/status/1988785054445875401&partner=&hide_thread=false Duka, escuchame una cosa... Cuando vos decís que a este canal lo banca La Cámpora y Macri, ahí ya te estás metiendo con algo que es personal#NoPodemosPerder pic.twitter.com/3J2t9tNq2y — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) November 13, 2025

