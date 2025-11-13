El cruce entre Fernando Espinoza y Ricardo Caruso Lombardi terminó derivando en una durísima pelea entre Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, ex compañeros en "el Loco y el Cuerdo". Fuego cruzado entre el ex presidente de Independiente y el dueño de AZZ.
SE PUDRIÓ DE VERDAD
Flavio Azzaro vs Andrés Ducatenzeiler: ¿Será el fin definitivo de la amistad?
Flavio Azzaro le contesó a Duka luego de que este criticara a su canal por estar bancado por "La Cámpora y Mauricio Macri".
Ya hubo varios idas y vueltas entre ambos, pero al reconocido hincha de Racing no le gustó nada lo que dijo Duka en un video que subió a X en respuesta a Caruso.
Ricardo Caruso Lombardi vs Fernando Espinoza
Luego del partido entre Deportivo Riestra e Independiente, Fernando Espinoza declaró: "Que todos sigan hablando lo que hablan del arbitraje. De este partido dijeron tantas cosas y así terminó. Espero que el idiota ese de Caruso Lombardi, que hace camaritas, se pone con el teléfono y que quiere ensuciar al fútbol argentino, que hable ahora".
Esto llevó a que el panelista de TN Deportivo le conteste en redes sociales.
El ex DT lo trató de "caniche de Tovicochino (Pablo Toviggino)" y le dijo que "le hizo mucho daño a Banfield y a Godoy Cruz y por eso no lo dejan entrar a Mendoza".
¿Cómo llegó a Flavio Azzaro vs Andrés Ducatenzeiler?
Luego de este altercado, Caruso Lombardi fue invitado a CEF (Cuidemos el Fútbol), programa emblema de AZZ, canal de Flavio Azzaro.
El periodista Adrián Sánchez le preguntó por que cree que personas como Andrés Ducatenzeiler (Duka) o Pablo Carrozza le pegan.
El ex entrenador de San Lorenzo y Racing contestó: "Son caniches del streaming y del que maneja toda la pelotita. Son caniches de Tovicochino"
El ex presidente de Independiente, lejos de quedarse callado, le contestó a Caruso: "te hicieron entrar como un gil".
Pero además, apuntó contra CEF: "Paka Paka te hizo entrar como un gil y dijiste cosas que no deberías decir nunca"
Pero lo que más le molestó a Flavio Azzaro fue cuando Duka dijo: "te hicieron entrar unos nenitos que hacen un programa de televisión. Bancados por la Cámpora, bancado por Mauricio Macri".
CEF tiene publicidad tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la Ciudad. De igual manera, Azzaro decidió contestarle a Duka en su programa "No Podemos Perder".
Entre varias cosas, Azzaro arremetió contra el ex presidente del Rojo y le dijo :"Duka, uando vos decís que a este canal lo banca La Cámpora y Macri, ahí ya te estás metiendo con algo que es personal"
Luego, le preguntó: "Duka, ¿vos realmente pensás que estoy comprado por Macri?".
Lo cierto es que Azzaro le contestó a Ducantezeiler porque consideró que hay cuestiones "morales" que no podía dejar pasar.
No es la primera vez que hay un cruce entre ambos. ¿Será este el final definitivo de la amistad?
+ EN GOLAZO 24
Allanaron la casa de Cristian Tarragona por una causa de abuso sexual infantil
Polémica en Boca: Insólito lo de TyC Sports y ESPN con Claudio Úbeda
Qué se juega cada equipo en la última fecha del Torneo Clausura
Fernando Espinoza fulminó y advirtió a Ricardo Caruso Lombardi: "Lo vamos a buscar a él..."
La tremenda acusación de Chiqui Tapia a los dirigentes de San Lorenzo