Este martes, Golazo24 se había hecho eco de una desatada y furiosa guerra tuitera entre Pablo Gravellone, profesional de la información de Todo Noticias (TN) y protagonistas del canal de Flavio Azzaro, conocido como AZZ. Gravellone, lejos de detener su marcha, continúa disparando contra la nueva era de la comunicación.
VIEJO VS. NUEVO PERIODISMO
Pablo Gravellone, de TN, la sigue pudriendo contra los "nenazos"
Pablo Gravellone, periodista de Todo Noticias (TN), continúa en su declaración de guerra contra los jóvenes comunicadores del streaming deportivo.
Todo comenzó a raíz de un descargo sin cuidado -de esos que suele realizar- por parte de Alan Fallabrino. El joven hincha de River Plate mostró toda su frustración por la derrota del Millonario en el Superclásico.
Fallabrino suele generar polémica entre el público -en las redes sociales- por su acidez y dialecto para referirse al club que cubre y por el que fanatiza.
Pablo Gravellone, si bien simpatizante de All Boys, lo intercedió por sus maneras de ejercer periodismo. El reportero citó la publicación e indicó lo siguiente:
Son dos posturas tan distintas como marcadas:
- La de Alan Fallabrino, que habla no solo desde su vocación, sino desde el sentir del hincha que hace el aguante en las tribunas, y
- La de Pablo Gravellone, que opta por mantener los modales en la TV, entendiendo que no se debe insultar en medios tradicionales porque son esas las reglas del juego que se instalaron desde tiempos de antaño. De todos modos, el periodista de TN ha perdido los escrúpulos en las redes sociales.
Pablo Gravellone la sigue contra los periodistas "new age"
Luego de la respuesta de Pablo Gravellone a Alan Fallabrino, el joven, lejos de quedarse callado, le apuntó directamente en sus redes sociales.
"Tenés razón, Pablito. Tenemos el programa más visto del fútbol argentino y nominado a Martín Fierro por las chicanas y porque puteamos a los jugadores. Si fueras periodista, analizarias el programa completo. Hacemos 3 horas de lunes a viernes. A TN Deportivo lo miran por Caruso (Lombardi)", se lee en la publicación.
El propio Gravellone, arremetió: "Sí, sí. Yo estuve nominado a los Martin Fierro el año pasado por mi trabajo individual como periodista deportivo. Al margen de ese detalle, TN Deportivo lleva 25 años en el aire siendo una referencia del periodismo deportivo argentino, antes, durante y después de Caruso. Saludos". A posteriori, limitó la posibilidad de que los usuarios le respondan.
Y fue así que esta mañana (12/11), el experimentado comunicador la siguió, aunque indirectamente, contra su colega, también a través de X.
Más de Golazo24
Insólito: La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo apareció en Uruguay
Diego Latorre también plantea que Marcelo Gallardo "vive de improvisaciones"
Cuánto dinero pierde River si no juega Copa Libertadores de América