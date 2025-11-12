Pablo Gravellone, de TN, la sigue pudriendo contra los "nenazos"

Una vergüenza. Lastimosamente el streaming ha roto los límites de la educación y el respeto. no hay contenido. Solo agravios, chicanas e insultos Una vergüenza. Lastimosamente el streaming ha roto los límites de la educación y el respeto. no hay contenido. Solo agravios, chicanas e insultos

Son dos posturas tan distintas como marcadas:

La de Alan Fallabrino, que habla no solo desde su vocación, sino desde el sentir del hincha que hace el aguante en las tribunas , y

, y La de Pablo Gravellone, que opta por mantener los modales en la TV, entendiendo que no se debe insultar en medios tradicionales porque son esas las reglas del juego que se instalaron desde tiempos de antaño. De todos modos, el periodista de TN ha perdido los escrúpulos en las redes sociales.

image ¿Doble vara de Gravellone? Van apareciendo capturas de insultos del periodista, que dice que hay que ser profesional 24/7 pero luego mantiene intercambios semejantes en redes sociales. Además, borró los tweets.

Pablo Gravellone la sigue contra los periodistas "new age"

Luego de la respuesta de Pablo Gravellone a Alan Fallabrino, el joven, lejos de quedarse callado, le apuntó directamente en sus redes sociales.

"Tenés razón, Pablito. Tenemos el programa más visto del fútbol argentino y nominado a Martín Fierro por las chicanas y porque puteamos a los jugadores. Si fueras periodista, analizarias el programa completo. Hacemos 3 horas de lunes a viernes. A TN Deportivo lo miran por Caruso (Lombardi)", se lee en la publicación.

El propio Gravellone, arremetió: "Sí, sí. Yo estuve nominado a los Martin Fierro el año pasado por mi trabajo individual como periodista deportivo. Al margen de ese detalle, TN Deportivo lleva 25 años en el aire siendo una referencia del periodismo deportivo argentino, antes, durante y después de Caruso. Saludos". A posteriori, limitó la posibilidad de que los usuarios le respondan.

Si si. Yo estuve nominado a los Martin Fierro el año pasado por mi trabajo individual como periodista deportivo. Al margen de ese detalle, TN Deportivo lleva 25 años en el aire siendo una referencia del periodismo deportivo argentino, antes, durante y despues de Caruso. Saludos. https://t.co/Y44UTGQ4cI — Pablo Gravellone (@gravep) November 11, 2025

Y fue así que esta mañana (12/11), el experimentado comunicador la siguió, aunque indirectamente, contra su colega, también a través de X.

Salieron a llorar los nenazos sin educación ni preparación profesional. Hasta media mañana o el mediodía no habrá respuestas porque ninguno madruga para trabajar

Salieron a llorar los nenazos sin educación ni preparación profesional. Hasta media mañana o el mediodía no habrá respuestas porque ninguno madruga para trabajar. — Pablo Gravellone (@gravep) November 12, 2025

