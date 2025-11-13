En un importante operativo llevado a cabo por la policía local, se realizó un allanamiento en el distrito costero de Alto Verde, donde reside el delantero de Unión de Santa Fe, Cristian Tarragona. La indagación está directamente relacionada con abuso sexual infantil y trata de personas, aunque el ex Gimnasia y Esgrima La Plata no ha sido detenido ni demorado.
INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
Allanaron la casa de Cristian Tarragona por una causa de abuso sexual infantil
Cristian Tarragona, delantero de Unión de Santa Fe, es blanco de una investigación por abuso sexual infantil y trata de personas.
Según marcan las autoridades, el procedimiento inició a las 7 de mañana con el delantero en su domicilio ubicada en la manzana 7 de Alto Verde, alistado para dirigirse al entrenamiento. Si bien existe secreto de sumario, se conoce que el futbolista vive con familiares y uno de ellos sería el seguido de cerca por la justicia.
Durante el allanamiento los agentes secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, vinculada al delito de "material de abuso sexual infantil". Hasta el momento no se registraron personas detenidas.
Rodolfo Galfrascoli, director de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, brindó detalles sobre el procedimiento. "Con mucho cuidado y preservación de la información, sobre todo en este tipo de delitos", explicó. Galfrascoli destacó que el operativo forma parte de un programa internacional para combatir la pornografía infantil, y confirmó que se realizaron dos allanamientos, uno en Villa Constitución y otro en Alto Verde, con resultados positivos en cuanto al secuestro de material informático.
El fiscal de la causa, doctor Ignacio Suasnabar, junto con Matías Broggi como fiscal coordinador, están a cargo de la investigación. Galfrascoli aclaró que no se pueden dar más detalles en esta etapa: "No podemos decir más nada en los dos. Se han realizado secuestros de material que puede ser valioso para la investigación".
Quién es Cristian Tarragona, el futbolista investigado por una causa de abuso sexual infantil
Cristian Alberto Tarragona nació el 9 de abril de 1991 en Santa Fe, Argentina. Es delantero centro, mide 1,76 metros y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino, con pasos también por el exterior.
Debutó profesionalmente en 2012 con Arsenal de Sarandí y desde entonces ha vestido las camisetas de clubes como Tiro Federal de Morteros, Juventud Unida Universitario de San Luis, Santamarina de Tandil, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Patronato, Vélez Sarsfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Toluca de México y San Lorenzo de Almagro, entre otros clubes.
En junio de 2025 firmó contrato con Unión de Santa Fe hasta diciembre de 2026, regresando a su provincia natal para aportar experiencia y liderazgo ofensivo al Tatengue, equipo en el que es goleador e integrante de la dupla de ataque junto a Marcelo Estigarribia.
