Allanaron la casa de Cristian Tarragona por una causa de abuso sexual infantil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/1988969696352403907&partner=&hide_thread=false ALLANARON LA CASA DE CRISTIAN TARRAGONA EN UNA CAUSA POR TENENCIA DE MATERIAL DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

- El futbolista de Unión de Santa Fe es dueño de la casa allanada en el marco de una investigación internacional

- Se llevaron computadoras y celulares pic.twitter.com/udMYgYWHUW — Vía Szeta (@mauroszeta) November 13, 2025

Quién es Cristian Tarragona, el futbolista investigado por una causa de abuso sexual infantil

Cristian Alberto Tarragona nació el 9 de abril de 1991 en Santa Fe, Argentina. Es delantero centro, mide 1,76 metros y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino, con pasos también por el exterior.

Debutó profesionalmente en 2012 con Arsenal de Sarandí y desde entonces ha vestido las camisetas de clubes como Tiro Federal de Morteros, Juventud Unida Universitario de San Luis, Santamarina de Tandil, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Patronato, Vélez Sarsfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Toluca de México y San Lorenzo de Almagro, entre otros clubes.

En junio de 2025 firmó contrato con Unión de Santa Fe hasta diciembre de 2026, regresando a su provincia natal para aportar experiencia y liderazgo ofensivo al Tatengue, equipo en el que es goleador e integrante de la dupla de ataque junto a Marcelo Estigarribia.

image

Seguí leyendo en Golazo24...

Fernando Espinoza fulminó y advirtió a Ricardo Caruso Lombardi: "Lo vamos a buscar a él..."

Galatasaray liquidó a Mauro Icardi por estar "gordo" pero Verón lo traería a Estudiantes

La tremenda acusación de Chiqui Tapia a los dirigentes de San Lorenzo

Polémica en Boca: Insólito lo de TyC Sports y ESPN con Claudio Úbeda

Qué se juega cada equipo en la última fecha del Torneo Clausura