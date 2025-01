Boca Juniors llora un empate: 1 a 1 con Unión en Santa Fe

Unión, en tanto, intentará revertir su gestión cuando visite a Tigre en Victoria. Boca volvió a empatar por el Torneo Apertura: ganaba con una buena jugada, pero Unión lo igualó en el tiempo de descuento

Un golazo no fue suficiente para ganar. Boca se puso en ventaja enseguida con un zurdazo implacable de Marcelo Saracchi, pero fue cediendo el protagonismo, luego la pelota y en el segundo minuto de descuento Unión no lo perdonó y empató. Fin.

Embed

Darío Pignatta, en El Litoral, de la ciudad de Santa Fe:

Para Boca jugar a la escondidas y ponerse el disfraz de equipo chico significó, esta vez, encontrar castigo. Y al mismo tiempo, el corazón del Tate encontró su merecido premio: otro tiro de esquina, pelea de Colazo arriba y derechazo de Franco Fragapane (ex Boca y nada de no gritarlo) para poner justicia y Justicia al mismo tiempo con el 1 a 1 en el arco de la Redonda. Para Boca jugar a la escondidas y ponerse el disfraz de equipo chico significó, esta vez, encontrar castigo. Y al mismo tiempo, el corazón del Tate encontró su merecido premio: otro tiro de esquina, pelea de Colazo arriba y derechazo de Franco Fragapane (ex Boca y nada de no gritarlo) para poner justicia y Justicia al mismo tiempo con el 1 a 1 en el arco de la Redonda.

En la próxima fecha, Boca Juniors recibe a Huracán de Parque Patricios, que en este calendario empató sin goles con Estudiantes de La Plata. Aquí un compacto de lo ocurrió:

Embed

-------------------

Más notas en Golazo24

La burla de Platense a Marcelo Gallardo

Scaloni preocupado: Es jugador de la selección y no encuentra club

Foster Gillet lo hizo de nuevo: Estudiantes adquirió a Rodrigo Villagra por US$ 10M

Leandro Paredes cerca de Boca: El DT de Roma lo deja ir pero le fastidia su silencio