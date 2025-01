Mauro Zárate prendió el ventilador y habló de su pase a Boca: "Hablé con la barra"

Mauro Zárate disparó contra Sergio Rapisarda

El extitular del Fortín, que terminó expulsado como socio del club de parte de la dirigencia actual por inconsistencias en su gestión, fue el centro de los dardos de exdelantero, que lo llamó en forma irónica “el gran presidente”. También, amplió sobre el momento de su traumática salida, que en la versión oficial se desató sorpresivamente cuando por Liniers lo esperaban para firmar su continuidad: “Hasta hablé con la barra para cobrar mitad y mitad. Ahora ya está, no viene al caso porque ya se sabe, fue público y famoso lo que pasó. Yo aceptaba y no quería seguir en esto que me estaba proponiendo el presidente en este momento porque se estaba comportando muy mal”.

Zárate lo señaló primero por su modo de convencerlo para la vuelta a finales de 2017: “Rapisarda me decía que viniera a dar una mano, que el club estaba muy mal y que tenía que volver, que nos íbamos a ir a la B. Tomo 'la gran decisión' de volver a pelear el descenso. Esa es otra decisión mala, no de volver a Vélez, podría haber dicho 'estoy muy bien acá y es una gran responsabilidad volver' a un equipo que estaba muy mal y comerme un garrón que no me tenía que comer. Me tiró el corazón y volví”.

MAUROZARATEPRENDIOELVENTILADORYHABLODESUPASEABOCAHABLECONLABARRAFOTO2.jpg Mauro Zárate se retiró de la actividad futbolística y confesó acerca de su polémico pase a Boca que habló con la barra de Vélez.

Mauro Zárate reveló detalles desconocidos de su pase a Boca

En aquellos tiempos, el Fortín había contratado a Gabriel Heinze para intentar mejorar su performance tras los pasos de Omar De Felippe y el interinato de Marcelo Gómez: “Estaba mal, la cosa venía muy mal, primer partido perdimos con Chacarita, era el rival directo, después empieza a andar lo que quería el Gringo. No me pagaban a mí, no llamaban a Watford para comprar el pase y llamaban para arreglar cosas futuras. Algunos hoy ya empiezan a entender cómo era la cosa. Me tenía que volver a Watford, decidimos con la familia de quedarnos acá y me llama Guillermo (Barros Schelotto)”.

En otro pasaje de la charla, Mauro Zárate reiteró que no cobró en su último paso por el Fortín: “Había hecho seis meses espectaculares, no llegaba el llamado y el pago tampoco. Nos juntamos, hablé con mis hermanos, con Nati (su mujer), con la barra de Vélez en ese momento, le comenté todo. ¿Si vos podés cobrar -le digo-, llamame y vamos mitad y mitad', me dolía muchísimo y en ese momento me sale pedirle perdón a la gente porque había faltado a mi palabra”.

No obstante, Zárate valoró que desde Boca “no tuvieron ningún pero con Watford, fueron y pagaron". Y por último, negó que el presidente xeneize de entonces, Daniel Angelici, lo hubiera convencido prometiéndole una convocatoria a la Selección Argentina, tal como aseguró Rapisarda: "Cuando lo escuché dije '¿cuándo?', porque yo no hablé con Angelici hasta la pretemporada. Cuando uno habla a veces es para limpiarse. Cuando estás tranquilo, no necesitás hablar”, justificó sobre no haber aclarado las cosas en su momento.

El polémico pase de Mauro Zárate de Vélez a Boca

En 2018, Mauro Zárate sorprendió al dar marcha atrás con su intención de continuar en Vélez y aceptar la oferta de Boca para ir en busca del título en la Copa Libertadores de ese año, lo que generó una bronca generalizada tanto en el hincha como en la dirigencia del club de la “V” azulada. Con ese escenario, Vélez había oficializado, en ese entonces, su continuidad, pero el propio futbolista había informado el lunes 02/07/2018 que firmaría con el “Xeneize”, lo que provocó un cambio de foco para el “Fortín”.

“Tras arribar a un acuerdo económico con el club Watford FC, para la compra del 100% de su ficha, y de alcanzar la cifra contractual pretendida por el futbolista, Mauro Zárate decidió de forma unilateral no continuar su carrera deportiva en Vélez, a horas de rubricar su contrato”, había publicado la cuenta oficial del club de Liniers, por la tarde del mismo lunes 02/07/2018.

En esos días de julio de 2018, el rumor se transformó en realidad y el propio Zárate salió a confirmar su cambio en la decisión.

“Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club de Argentina que no sea Vélez. Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos. Sé que muchos se van a olvidar todo lo que hice por el club y lo volvería a hacer sin dudarlo. Amo a Vélez y los que me conocen saben todo lo que pasé este tiempo”, había explicado en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Mauro Zárate había agregado que “dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón... No pretendo que me entiendan porque tienen la misma pasión que yo y muy probablemente yo tampoco entendería si estuviera de ese lado”.

En ese sentido, el delantero había aclarado que “no es un problema económico porque de esa forma jamás hubiera vuelto en el peor momento del club”. “Hay cosas que quedarán dentro mío por siempre”, había cerrado en ese momento Zárate, con un agradecimiento profundo al cuerpo técnico y los dirigentes de Vélez por haber hecho el esfuerzo cuando el jugador retornó desde Emiratos Árabes Unidos para asegurar la permanencia en la Superliga.

Lo cierto es que Boca realizó la misma ingeniería económica que iba a hacer Vélez: le compró el pase de Mauro Zárate al Watford de Inglaterra y le firmó un contrato muy superior al que iba a cobrar en Liniers.

A partir de la noticia, las redes sociales ubicaron el apellido de Zárate al tope de lo más mencionado, donde el principal foco eran las críticas de los hinchas velezanos por su decisión.

Incluso, la bronca había llegado al nivel oficial, porque la dirigencia de Vélez había mandado a quitar las gigantografías que había en las paredes de la sede social lindera al estadio José Amalfitani, en Liniers, que tenían al delantero como protagonista.

Por consiguiente, en las portadas de las cuentas oficiales del club en Twitter y Facebook, el delantero era la principal figura, junto con representantes de otros deportes, pero fue modificado por Fabián Cubero. La bronca de los hinchas también había estado a flor de piel y le habían comentado con duras críticas una foto que había subido en Instagram.

“¿Te olvidaste de dónde saliste? Te llenaste la boca hablando de que en Argentina sólo jugabas en Vélez y ahora qué vas a decir?, ¡Qué decepción”, habían sido algunas de las frases que le habían escrito los fanáticos de Vélez.

Es más, se había viralizado rápidamente un video de un hincha que había prendido fuego la camiseta número 9 del delantero, junto a otros productos del merchandising del club.

Luego de conocerse esta noticia, su hermano, Rolando Zárate, había expresado en declaraciones periodísticas al canal Fox Sports que “estoy destrozado, traicionó a toda la familia y a los 40 años de historia que tenemos con Vélez”.

Después, había lamentado todo lo que el jugador había dejado de lado por sumarse al Xeneize en que “Mauro es ídolo, es la cara de Vélez, no sé cuántos chicos se tatuaron la cara de Mauro, el nombre. A mí no me entra en la cabeza”.

Posteriormente, había tomado la palabra Alexis, quien había contado que “esta pregunta me la hizo Mauro en su momento y yo le dije que no. Porque quizás tendría que arrancar de cero en un lugar y no tendría por qué hacerlo en Vélez, porque ya lo conocen. Se había estabilizado, la rompió en este torneo... Dice que es una decisión profesional y deportiva”.

Finalmente, había relatado algunas consecuencias repudiables de lo sucedido: “Me molesta que mi hijo hoy recibió mensajes de la gente de que no lo quieren ver más en Vélez, eso es lo que duele. La gente cree que nosotros avalamos esta decisión pero Mauro la tomó por su cuenta y es respetable. Eso me molesta, vamos todos los días, voy a entrenar, no quiero que la gente piense que jugamos por atrás”.

Mauro Zárate se retiró del fútbol profesional a los 37 años: los puntos altos de su carrera

El exdelantero Mauro Zárate anunció su retiro profesional a los 37 años. Así lo comunicó en una publicación en sus redes sociales, donde repasa su paso por los clubes en los que jugó y donde se destacó.

Zárate se formó en las divisiones inferiores de Vélez y fue una de las grandes joyas de los últimos años. Con el “Fortín” ganó dos títulos, además de haber sido el goleador del Torneo Apertura 2006 y en el Torneo Final 2014, compartiendo ese lugar con Rodrigo Palacio. Luego, en 2007 fue vendido al Al-Sadd SC de Qatar por una cifra cercana a los US$ 16 millones.

