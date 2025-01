Atento Boca, Paulo Dybala definió su futuro

Paulo Dybala La "Joya" jugará en la Roma hasta 2026.

La realidad dice que Leandro Paredes no llegará ni él a Boca, que era el que supuestamente iba a venir (tal vez lo haga en junio cuando finalice su contrato, pero ya despreció mucho al hincha de Boca con su actitud, así que no sabemos si será bienvenido o no), y Paulo Dybala, que en realidad nunca estuvo cerca o en negociaciones sino solo fueron amagues, tampoco lo hará.